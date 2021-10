Abdulrazak Gurnah får Nobels litteraturpris

Abdulrazak Gurnah, som opprinnelig kommer fra Tanzania, får årets nobelpris i litteratur.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mats Malm, den faste sekretæren i Svenska Akademien, kunne torsdag avsløre at Abdulrazak Gurnah får Nobels litteraturpris.

Gurnah ble født i 1948 på øya Zanzibar. Han ankom England som flyktning på slutten av 1960-tallet.

Siden har han skrevet ti romaner og flere noveller.

Gurnah får prisen for å ha vist fram kolonialismens og flyktningers skjebne i mellomrommet mellom kulturer og kontinenter, heter det i begrunnelsen fra Svenska Akademien.

Kommer ikke til Stockholm

Akademiens faste sekretær Mats Malm snakket med Gurnah kort tid før vinneren ble kunngjort klokken 13 torsdag.

– Vi har snakket om praktiske ting, siden alt er komplisert også i år, sa Malm da han kunngjorde vinnerens navn i Stockholm.

På grunn av pandemien blir det heller ikke i år mulig å samle. nobelprismottakerne i Stockholm i desember. Prisutdeling og nobelforelesning blir i stedet arrangert i prismottakernes nærhet og sendt digitalt.

Toneangivende

Gurnah og fjorårets prismottaker Louise Glück blir invitert til Stockholm når det er mulig.

– Han har vært ansett som en av de toneangivende postkoloniale forfatterne fra Afrika, sa Svenska Akademiens sekretær Anders Olsson da prisvinneren ble presentert.

Gurnah var professor i litteratur ved universitetet i Kent fram til han gikk av med pensjon.

– Hans fortellinger bærer spor av Koranen og Tusen og én natt, framholder Olsson.

Norsk versjon

Én av Gurnahs bøker, «Ved sjøen», ble oversatt til norsk i 2002.

– Romanen gir et innblikk i tankene til to immigranter fra Zanzibar som har reist halve jorden rundt for å bygge opp ei ny framtid, het det i forlagets beskrivelse av boken.

Prisen kommer i kjølvannet av skandalen som preget Svenska Akademien for et par år siden, etter at ektemannen til et av medlemmene ble dømt for voldtekt.