Skapt i stillhet

Album nummer ni henter ideer fra hele karrieren.

Jason Pierce var med i 80-tallsbandet Spacemen 3 og har jobbet under navnet J. Spaceman. I 1990 dannet han Spiritualized i Rugby i England.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Spiritualized: «Everything was beautiful» (Bella Union/Border)

Jason Pierce liker isolasjon, og i fjor vandret han rundt i et pandemi-stille London der fuglesangen erstattet sirenene. Han skapte musikk i sitt eget hode, for så å fange den hjemme og i 11 studioer med mer enn 30 musikere og sangere. I en evig skiftende Spiritualized-besetning er John Coxon fortsatt med, og strykere, blåsere, kor og klokkespill finner sin plass.

Åpningen «Always together with you» ble utgitt i demoform i 2014, men får her innpakningen den fortjener. Er det noe Jason Pierce kan, er det å la vakre sanger stige mot himmelen på gospelvis. Nydelig.

På «Best thing you never had» nærmer han seg Stones, mens «Let it bleed (For Iggy)» er for verdensrommet. Nikki Lane er med på den søte countryballaden «Crazy», og drivende «The mainline song» er inspirert av protestmarsjene i USA.

Avslutningen «I’m coming home again» varer ti minutter, men vi tåler såpass.

Beste spor: «Always together with you», «Let it bleed (For Iggy)», «The mainline song».