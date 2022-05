Sykt dårlig tid

Hurra. Enda flere artister med finlandshette.

Trenger vi flere grupper med finlandshetter?

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rat Lord: «This is not a record» (Fysisk format)

Den originale bergenstrioen kaller seg Rat Lord, antakeligvis fordi Papa Roach var tatt. Gruppens første plate består av 15 spor, som er overstått på 17 minutter, og ble i sin helhet spilt inn på én dag.

Bandet ønsker og inviterer pretensiøse black metal-folk og såkalte «kunst-pønkere» til krig. Apropos pretensiøs, gruppens nyopprettede sjanger kaller de hardcore power violence. Akkurat. I forbindelse med utgivelsen skrev plateselskapet at bandet var et «hot emne på Reddit». Som jo er et kjent kvalitetstegn.

Musikken er «laget for å drepe». Trioen gjør heldigvis kort prosess på både platen og lytteren. Gruppen smetter heldigvis inn en del taktskifter, som gir låtene nødvendig tyggemotstand. Debutplaten gir assosiasjoner til Turbonegro og Siege.

Låter som «No sympathy» og «In conspiracy with spraytan» vitner om potensial.

Beste spor: «In conspiracy with spraytan».