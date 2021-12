Både realistisk og drømmeaktig

BOK: Mang slags kjærlighet i dødens skygge.

Sara Stridsberg debuterte i 2004 med «Happy Sally».

Steinar Sivertesen

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Sara Stridsberg: «Hunter i Huskvarna». Noveller. Oversatt av Monica Aasprong. 236 sider. Aschehoug.

Å ta innover seg helheten i den første novellesamlingen til den prisbelønte romanforfatteren og dramatikeren Sara Stridsberg (f. 1972, debut 2004) er på sett og vis mer fascinerende enn om vi leser enkelttekstene hver for seg.

Det dreier seg om 11 noveller mellom 12 til 32 sider lange. Ni av tekstene er holdt i jeg-form og har kvinnelig forteller. I tillegg fins to historier med synsvinkelen plassert i tredjeperson og en der fortellerstemmen tilhører et feminint «vi». Her dominerer definitivt det kvinnelige blikket.

Noen av novellene virker temmelig blasse eller utflytende og fisler ut i en relativt daff slutt. Samtidig ser jeg i ettertid, ved å bla meg gjennom boka en gang til, at det geografiske spennet er stort, fra svenske Huskvarna, Skogås og Stockholm til Agadir, Wien, Texas og Detroit, at de fiktive karakterene representerer ulike alderstrinn og tidsepoker og hører hjemme i forskjellige klasser, fra (fille)proletariatet til overklassen, og at visse symbolsk klingende ledemotiv forplanter seg uanstrengt og effektivt fra tekst til tekst.

Ofte dreier novellene seg om forelskelse, kjærlighet, sex og svik, familieliv og skilsmisse, gjerne mens ord som «lys» og «mørke», «hav», «vann», «elv» og «sjø», «(rov)dyr», «fugler» eller «sommerfugler» sprer seg i skyggen av ulike former for vold og det eksistensielle kjernebegrepet «død».

Enten handlingen framstår som realistisk eller drømmeaktig, overskygger gjerne innslag av tristesse og tragedie alle spor av idyll. Noen karakterer tror på Gud, andre er ateister.

Dette er et litterært univers der man snart «lengter» bort, snart drar «hjem», hvor man drikker for mye og er utro, hakkes i hjel med en isøks, henrettes, dør av sykdom eller av en overdose, vandrer rundt inni en død blåhval, lar pubertale drifter utfolde seg i ly av en Victoriavannlilje – for så å bli straffet for det – bor foreldreløse på en fyrøy, plukker opp en død kattunge fra havet, gjør karriere som akademisk foreleser, oppsøker en psykoanalytiker, selger alkohol i en bar, inviteres inn i en slags hemmelig klubb (som tidvis kan bringe tanken hen på det skandaleombruste Svenska Akademien), biler rundt med en fjern far og må forholde seg til en liten søster som man ikke kjenner til.

Best liker jeg novellene «Lone Star State», hvor hevntanker erstattes av viljen til forsoning, og road-movien «Vi var rovdyr». De rommer begge noe usagt og stimulerer til undring, meddiktning, ettertanke. Dårligst fungerer den satiriske, overlessete, maktkritiske fortellingen om «Familien» og de mange gamle menn.

Den norske teksten flyter bra, men rommer så mange elementære kommafeil at oversetteren akkurat på det punktet stryker til eksamen.