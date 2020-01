Weinstein har ankommet retten i New York

Harvey Weinstein har ankommet retten i New York, der saken mot ham innledes mandag. Han er tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Harvey Weinstein ankommer retten i New York mandag. Denne uken begynner utvelgelsen av juryen. Foto: Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

NTB

Skuespilleren Rosanna Arquette er en av dem som har anklaget Harvey Weinstein for overgrep. Hun var mandag utenfor rettslokalet på Manhattan. Foto: Foto: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

Weinstein (67) var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for #MeToo-kampanjen.

Mandag ankom han retten med en rullator iført svart dress, slips og hvit skjorte.

Bortimot 90 kvinner har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering, men rettssaken omhandler kun to av søksmålene: en voldtekt i 2013 og tvunget oralsex i 2006.

67-åringen har erklært seg ikke skyldig og sier kvinnene samtykket til sex. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han fengsel på livstid. Men for at det skal bli resultatet, må påtalemyndigheten bevise at Weinstein er en notorisk overgriper som i årevis har forgrepet seg mot kvinner han hadde makt over i kraft av sin stilling som Hollywood-produsent.

Utvelgelsen av juryen skal etter planen starte denne uken. Det kan ta tid ettersom potensielle jurymedlemmer kan vise seg å ha forhåndsdømt ham på grunn av den enorme mediedekningen saken har fått.

Weinsteins advokat Donna Rotunno hevder at aktoratet har en dårlig sak. Hun satser på harde kryssforhør av kvinnene som anklager ham.

Det er ventet at rettssaken vil vare i om lag seks uker.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 11:56 Oppdatert: 6. januar 2020 15:45