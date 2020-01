Weinstein ventes å være til stede når rettssaken starter

Harvey Weinstein er ventet å møte opp når rettssaken mot ham starter i New York mandag. Han er tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Harvey Weinstein sammen med sin forsvarer Donna Rotunno fotografert i juli i fjor. Foto: Arkivfoto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

NTB

Blant dem som planlegger å være til stede når rettssaken starter, er skuespilleren Rosanna Arquette, som er en av mange filmstjerner som har anklaget den tidligere filmprodusenten for upassende seksuell oppførsel og overgrep. Foto: Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

Over to år etter at flere titall kvinner sto fram og anklaget Weinstein for alt fra seksuell trakassering til voldtekter, skal saken opp for retten. Utvelgelsen av juryen skal etter planen starte denne uken. Det kan ta tid ettersom potensielle jurymedlemmer kan vise seg å ha forhåndsdømt ham på grunn av den enorme mediedekningen saken har fått.

Weinstein (67) var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent, er han blitt en paria i filmbransjen.

Rettssaken i New York omhandler kun to av søksmålene: en voldtekt av en kvinne på et hotellrom på Manhattan i 2013 og tvunget oralsex mot en kvinne i 2006.

67-åringen har erklært seg ikke skyldig og sier kvinnene samtykket til sex. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han fengsel på livstid.

Men for at det skal bli resultatet, må påtalemyndigheten bevise at Weinstein hadde en atferd der han gang på gang over flere år begikk overgrep mot kvinner.

Weinsteins advokat Donna Rotunno hevder at saken mot Weinstein er svak. Hun satser på harde kryssforhør av kvinnene som anklager ham. 67-åringens forsvarerteam har forsøkt å få saken flyttet ut av Manhattan, men det har domstolen avvist.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 11:56