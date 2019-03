Nominert til lokal krimpris

«Blodig alvor i landsbyen» , med Simen Ingemundsen i front, har snekret et ganske så omfattende program for festivalen sin som åpner 23. april. Men de nøyer seg ikke med intervjuer og presentasjoner av folk som Jørn Lier Horst og Hans Olav Lahlum. De skal også dele ut sin andre «Sølvkniven» etter at de ga prisen til Stavangers egen krimforfatter Lars Helle i fjor.

De tre nominerte er:

Jørn Lier Horst for «Det innerste rommet»

Myriam H. Bjerkli for «Stella Polaris»

Kurt Aust/Kin Wessel for «Udyr».

Juryen har bestått av Anders Jaarvik, Ida Hovland Gabrielsen, Aud Jorunn Aano og Simen Ingemundsen.