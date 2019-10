1 2 3 4 5 6

Van Morrison: «Three chords and the truth» (Exile/Caroline)

Både i fjor og året før ga Van Morrison ut to studioalbum, mens han ser ut til å nøye seg med ett i år. Det er til gjengjeld utelukkende fylt med egne, nyskrevne sanger, noe som bare har skjedd svært sporadisk de siste 20 årene.

Dermed får vi ekte vare, ikke tolkninger av gamle blueslåter eller standardsanger. Ikke at han gjør disse dårlig, men det er blåøyd soul fra Belfast han virkelig kan. Uttrykket blue-eyed soul tilskrives radiomannen Georgie Woods, brukt i 1964 for å beskrive The Righteous Brothers – hvite som synger svart soul. På «Fame will eat the soul» har Morrison med seg selveste Bill Medley, halve Righteous Brothers. 79-åringen har mistet mykheten i stemmen, men duetten har et historisk sus.

Morrison åpner albumet med flotte «March winds in February». «Dark night of the soul» er en varm ballade, og «In search of Grace» er elegant historiefortelling. På «Nobody in charge» sneier han innom politikk, og i «Early days» minnes han rockens unge dager.

«If we wait for mountains» er lagd med Don Black, den eneste skrivehjelp Morrison får på platen som han også har produsert selv. 74-åringen avslutter med «Days gone by», en kraftballade som står løpet ut i sine nesten åtte minutter. Imponerende er bare fornavnet.

14 kutt er fire for mange, men hva gjør det? På fine «Does love conquer all?» dukker yndlingsuttrykket hans opp: when push comes to shove; når det blir alvor. Da er alt som det skal være. Når det blir alvor, er Van vår mann.

Beste spor: «March winds in February», «Fame will eat the soul», «In search of Grace», «Dark night of the soul», «Days gone by».