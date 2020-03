Schibsted dropper utbytte på 477 millioner kroner

Sviktende inntekter som følge av koronakrisen fører til at mediekonsernet Schibsted dropper det foreslåtte utbytte på to kroner per aksje.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Schibsted, som eier blant annet Aftenposten og VG, velger å droppe det foreslåtte utbyttet på til sammen 477 millioner kroner. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Som følge av usikkerheten covid-19-pandemien medfører, ville det vært upassende å utbetale det planlagte utbyttet, sier styreleder Ole Jacob Sunde i børsmeldingen, ifølge Medier24.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund sier i børsmeldingen at de har hatt rekordhøye trafikktall og sterk vekst i digitale abonnenter, men at annonsører har måttet kansellere eller utsette markedsføringskampanjer.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund Foto: Berit Roald

– Derfor forventer vi også en betydelig nedgang i inntekter for nyhetstjenestene våre mot slutten av første kvartal, og vi er forberedt på at det vil fortsette inn i andre kvartal, sier hun.