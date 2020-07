– Stavanger-folk er både høylytte og direkte, men samtidig frie og vakre

Syv skuespillere returnerer til hjembyen for å sette opp forestilling om sitt ambivalente forhold til Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ellen Andreassen, Henrik Bjelland, Maria Drangeid, Kristian Berg Jåtten, Malin Landa, Marie Kallevik Straume og Ragnhild J. Tysse gleder seg til å fremføre stykket «Mågå» lørdag. Foto: Kristian Jacobsen

«Me vil hjem, skreig di, hjem te Stavva, skreig di, nå i sommer, skreig di, laga show, skreig di, har jo ikkje møje tid, skreig di, me har ei uga, skreig di, me bare gjør det, skreig di, det bler skambra, skreig di, håbe folk komme, skreig di»

Slik lyder skuespillerne i forestillingen «Mågå» på Tou-scene lørdag 18. juli.

– Vi har alle et ambivalent forhold til å komme hjem til Stavanger, det er den følelsen vi ønsker å formidle i forestillingen, sier Maria Drangeid.

Stavanger som fellesnevner

Vanligvis er skuespillerne spredt i seks forskjellige byer mellom Tromsø og Paris. De har ikke jobbet sammen tidligere, men i mai begynte dialogen om en felles forestilling.

– Vi satt i hver våre karantener i ulike byer og begynte å planlegge, sier Ellen Andreassen, skuespiller bosatt i Tromsø.

Drangeid beskriver skuespillerne som vidt forskjellige mennesker, men at de alle har hjembyen Stavanger til felles.

– Vi har alle et komplekst forhold til Stavanger. Det er mye sprikende følelser knyttet til det å komme hjem, forteller Drangeid.

Utsolgt

På mandag la de ut billettene til forestillingen, og allerede etter et par timer var alle utsolgt.

– I år er det one night only. Vi har begrenset med tid, og vi ønsker å bevare spontaniteten og stunt-faktoren i det som blir årets forestilling, sier Drangeid.

Skuespillerne har en uke på å øve inn forestillingen. Foto: Kristian Jacobsen

Ambivalent

I forestillingen problematiserer de den ambivalente følelsen av å komme hjem til Stavanger.

– Å flytte tilbake til pikerommet, dra på stamstedet i byen og møte gamle kjente, oppleves både skummelt og fint på samme tid. Forestillingen omfavner Stavanger-identiteten vi alle har, enten vi vil eller ei. Den sitter i ryggmarken, sier Andreassen.

Stykket består av flere enkeltstående bolker, med innslag av dikt, dans, sang og teater. «Hjembyen Stavanger» er et gjennomgående tema.

– De aller fleste har nok et elsk-hat forhold til hjembyen sin. Jeg har forandret meg mye siden jeg flyttet fra Stavanger. Når en kommer hjem, blir en fort dratt tilbake i sin gamle rolle, både på godt og vondt, sier Andreassen.

Likhetstrekk

– Måkene har mer eller mindre tatt over Stavanger by, og mange har et ambivalent forhold til måkene. Derfor synes vi det var et passende navn, sier Andreassen og forestillingen som altså heter «Mågå».

– Måkene er komplekse, og vi synes linken kan trekkes til ambivalensen vi føler til vår egen hjemby. Stavanger-folk er på lik linje med måker både høylytte og direkte, men samtidig frie og vakre, sier Andreassen.

Vil utvide Stavangers kulturliv

Drangeid ønsker at alle skuespillerne i gruppen skal flytte tilbake til Stavanger med tiden.

– Scenekunstmiljøet er ikke så stort i Stavanger. Det synes jeg vi skal ta tak i, vi trenger et større miljø her, sier Drangeid.

– Det er ikke mangel på kunstarenaer, men på kunstutøvere. Tou-scene er et av mange fantastiske kultursatsninger i Stavanger, men vi trenger alltid flere Stavanger-kunstnere, supplerer Andreassen.

Maria Drangeid mener kunstnermiljøet alltid bør bli større i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen