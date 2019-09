– Jeg har jo noen vanvittig gode minner derfra, sier Ottesen, og lar resten henge i luften.

I september 2013 hadde han og resten av Kaizers Orchestra sin grand finale i nettopp DNB Arena. Åtte kvelder måtte til for å legge Kaizers på mer eller mindre permanent is. Noen år senere, i 2017, kom den første soloplaten hans, som strengt tatt var den andre etter «Francis' Lonely Nights» i 2004. Han restartet solokarrieren sin med «Artisten & Marlene», fulgte raskt opp med «Hengtmann» året etter, og han spilte konserter med sitt nye band.

– Vi startet ikke helt på scratch, men vi gikk ikke ut og satset på de største arenaene heller. Nå har det gått noen år, og selv om vi ikke har noen stadionambisjoner, så tror vi en turnéavslutning på hjemmebane, 21. november 2020 i DNB Arena, kan være en fin ting, sier Ottesen.

Større format

Nyheten kommer samme dag som han slipper singelen, «Det sorte karneval», første smakebit fra et album som kommer om et år. Den påfølgende turneen skal altså avsluttes i stort format.

– Det er nok, når alt kommer til alt, mitt favorittformat. Ikke utendørs, ikke 20.000, men inne, et par tusen mann, god lyd, muligheter til å lage skikkelig scenografi og lysproduksjon og alt sånt. Jeg har som regel startet turneene mine her hjemme. Det er praktisk og greit, men uansett hvor godt forberedt vi er, så blir ikke de første konsertene de aller beste. Nå går vi for å være på vårt absolutt beste, og ta ut det siste vi har, på hjemmebane.

Jon Ingemundsen

Aftenbladet treffer ham på Tou Lyd, der han jobber med det neste albumet. Det spilles inn live.

– Jeg gjør det jeg mener jeg er best på. Lage min signaturmusikk, variert og dynamisk, med et knallgodt band. Det vi gir ut lages med tanke på at det skal spilles live. Det skal bli til gode konserter. Vi har ingen ambisjoner om å lage radiohits. Det skal svinge litt i tempo, det kan godt være noen feil der inne, det skal være dynamisk, helt fra hvisking til de store eksplosjonene.

Fattigmannsteater

Tittelsporet «Det sorte karneval» staker ut en retning for resten. Den gir, ifølge Ottesen, noen ledetråden til hvordan albumet blir. På seks minutter - ingen radiolengde, altså - presenteres tekstunivers og flere musikalske retninger.

– Vi sitter ikke og studerer popmusikk for å finne det som virker akkurat nå. Vi kan mye om livemusikk, og det prøver vi å fange i studio. Akkurat nå er vi superhappy med å jobbe i studio, men den tanken som aldri slipper taket er «hvordan blir dette å spille live».

Oppi alt jobben med å få sounden på plass, tenker Ottesen på hvordan konsertene skal ut. Han har jobbet mye med musikaler, med filmmusikk og med teater/symfoni-forestillingen The Mute. Disse prosjektene har ikke gjort ham mindre opptatt av å utnytte det visuelle potensialet som ligger i en konsert.

– Jeg har jobbet mye med dette, blant annet på denne «Spindelvevriff»-turneen, der jeg er helt alene med et piano. På disse konsertene har jeg hatt med en scenograf som gjør mange små, visuelle ting under konserten. Kommer inn på scenen og setter opp en liten projektor som viser super8-film og sånne ting. Det skal vi videreutvikle på neste års turné. Nå tar vi skrittet helt ut og bruker det jeg kaller fattigmannteatralske triks i rockekonserten. Scenografen blir siste mann i bandet. Det tror jeg blir veldig kult.