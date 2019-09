Joner får hovedrolle i ny, norsk tv-serie

Strømmetjenesten Viaplay lager actionthriller på Strømstad-ferga i ny dramaserie med Kristoffer Joner i hovedrollen. «Maskineriet» har akkurat startet innspilling i Sandefjord og har premiere på Viaplay til neste år.

Olle (spilt av Kristoffer Joner) er en vanlig familiemann som våkner på bilfergen mellom Sandefjord og Strømstad etter en fuktig jobbkonferanse. Han husker ingenting, men finner en sekk med kontanter, en pistol og en finlandshette ved siden av seg. Det blir opp til Olle å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor, før politiet får tak i ham.

Dette er utgangspunktet for Viaplays nyeste dramasatsning, «Maskineriet», som beskrives som en actionfylt thriller på åtte episoder fra grenseområdet mellom Norge og Sverige. Serien produseres av Anagram Sverige (Systrar, Väster om Friheten, En komikers uppväxt) og regisseres av Richard Holm (Heder, Johan Falk, Gåsmamman).

Hovedrolleinnehaver Kristoffer Joner har gjort stor suksess de siste årene med blant annet katastrofefilmene «Bølgen» og «Skjelvet». I «Maskineriet» spiller han en desperat familiefar som må overbevise både politiet, og sin egen familie, om sin uskyld.

– Jeg takket ja til rollen fordi det er noe helt nytt, noe jeg ikke har sett før. Det her er noe jeg selv vil se på TV, sier Joner i en pressemelding.

Han tror at «Maskineriet» vil treffe et stort publikum.

– «Maskineriet» har så mye ved seg. Det er en gavepakke til de som er glad i skikkelig bra action, men kanskje ikke for sarte sjeler, advarer han.

Å få spille i rollen som «Olle» mener Joner er enhver skuespillers våte drøm.

– For å si det sånn... One man – one deadly secret! Hva mer kan man ønske seg som skuespiller?

I tillegg til Joner finner man de norske skuespillerne Julia Schacht (Melk, Kampen om Tungtvannet), Bjørn Sundquist og Rune Temte (Captain Marvel) i sentrale roller.

Regissør Richard Holm har store planer med den nye Viaplay Original-serien, som i tillegg til de nevnte norske navnene har noen av Sveriges mest ettertraktede skuespillere på rollelisten.

Som inspirasjon til serien nevner han blant annet «Jason Bourne» og den norske suksesserien «Nobel».

– Maskineriet er en actionserie som kommer til å få seerne til å svette i sofaen. Det vil føles som at du selv spiller hovedrollen, forteller Holm.