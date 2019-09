Dramatiske liv, tørr fortelling

1 2 3 4 5 6

Gabi Gleichmann: Aurelia. Roman. 232 sider. Kagge.

Det heter seg at virkeligheten overgår selv de mest fantastiske og usannsynlige oppdiktede fortellinger. Omvendt er det Gabi Gleichmann (1954, debut 2012) her forteller fra romantittelfiguren Aurelias og mange andre personers liv og forhold, så usannsynlige at de kunne være sanne.

«Aurelia» spenner i tid over hele det forrige århundret, og utspiller seg fra sentral-Europa til USA og Norge, med en rad personer som underveis skifter både navn og identitet, og som ikke minst til egen overraskelse, viser seg å være noen andre enn de sjøl og omgivelsene har trodd.

Da den 75-årige faren hans dør, oppdager historielæreren Aron Kohn i en rammefortelling i nåtid et etterlatt manuskript som i sin tid den aldrende Aurelia sammen med et brev sendte til Arons far fra USA. En gang kaltes Aurelia Golda. Som baby ble hun adoptert av rabbineren Isidor Liebermann og frue og fikk deres etternavn, men var kjødelig datter av ei ung sigøynerjente som døde i barsel, får vi etter hvert vite.

Dette har alene stoff i seg til mange forviklinger og kompliserte personrelasjoner. Det blir ikke enklere av at Aron Kohns far aldri svarte på amerikabrevet eller fortalte sin sønn om manuskriptet. Men det han sorg- og skyldtynget fikk meddelt, er at han som ung, under jødeutryddelsene ble tvunget til å drepe sin egen far. Det kan ikke være sant, hvis det er hold i Aurelias sjølbiografi.

Den tar henne fra rabbinerens hus i våre dagers Slovakia til barnehjem, til huspost, svangerskap og bortsatt barn, videre til USA og Princeton, Los Alamos, sinnssykehus i USA, Washington DC, Bronx, NY, før Gleichmann slutter ringen på rikshospitalet i Oslo. Aurelias ektemann var en glitrende atomfysiker – og spion, her og fru Einstein er utydelig til stede – her er et vell av forviklinger og kompliserte personrelasjoner, gru, sorg og visnete følelser.

Bare så synd at det i den første (europa)delen er så tørt og lidenskapsløst fortalt, mens den andre fra USA og det vitenskapelige miljøet med Aurelia som forutsetningsløs mor og husmor, samt den gamle Alfred-uten-etternavns elskerinne inntil hun blir dumpet, mentalpasient og overlever, er så klisjeaktig. Men her er mange episke biter å pusle sammen for en tålmodig leser.