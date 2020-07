Norsk film rammes av Hollywoods koronapause – kan bli kritisk for kinoene

«Børning 3» avventer «Tenet»-premieredatoen for å sette sitt filmslipp – fordi «norske kinoer ikke har plass til to sånne filmer samtidig», ifølge produsent John M. Jacobsen i Filmkameratene. Foto: Haakon F. Lundkvist / Filmkameratene / handout

Norsk film- og kinobransje påvirkes av at premieren for Hollywood-storfilmen «Tenet» utsettes for tredje gang, melder Kampanje.