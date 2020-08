Skuffende – og temmelig kjedelig

BOK: Forfatteren ble adoptert til Norge. Voksen oppdaget hun en søster i Korea. Denne boken er basert på brev mellom dem.

Synne Sun Løes sin nye roman er basert på en reell brevveksling mellom to biologiske søstre – en i Norge, en i Korea.

Nancy Øvrehus

Synne Sun Løes: Er du lykkelig, søster. 170 sider. Cappelen Damm AS.

Da Brageprisvinner Synne Sun Løes nå kom med ny bok, kastet jeg meg over den med ganske høye forventninger. Løes har tidligere vist at hun virkelig mestrer kunsten med å nærmest suge leseren inn i historien, slik at det kan være vanskelig å legge fra seg boken. Selv om dette er en brevroman og man leser boken for det den er, blir skuffelsen ganske stor når forventningene ikke blir innfridd.

Denne romanen er basert på en reell brevveksling mellom forfatteren og hennes biologiske søster. Forfatteren selv ble adoptert til Norge, og det var først i voksen alder at hun fant ut at hun hadde en yngre søster som fortsatt bodde i Korea. Gjennom en rekke brev ser vi hvordan de to søstrene føler seg frem og prøver å bli kjent med hverandre – med de utfordringene og mulighetene avstand, kultur og språk byr på.

Brevromanen består naturlig nok av en rekke tankestrømmer og personlige anekdoter med en meget springende tematikk.

De to søstrene diskuterer velferdsstaten, kunst, musikk, rasisme og kjærlighet for å nevne noe. Etter hvert som de utvikler tettere bånd, avsløres det mer intime ting og seksualitet, en tøff barndom og psykiske problemer blir tematisert. Og selv om tematikken absolutt er spennende nok blir det for springende og litt for overfladisk til at man dras med i brevvekslingen. Halvveis i boken blir jeg utålmodig og begynner å bla for å se hvor mange sider jeg har igjen. Selv om jeg forsøker å ha bakgrunnen for brevromanen i bakhodet, så kan jeg ikke unngå å legge merke til at jeg rett og slett kjeder meg litt.

Når det gjelder utformingen, er jeg i første rekke litt overrasket over hvor likt språket og flyten i alle brevene er. Og siden de faktisk er basert på reelle brev fra to personer, skulle jeg ha likt å se at dette også ble gjenspeilet i brevenes språk. Når det er sagt finnes det en del fine passasjer i boken og ikke minst en rekke underfundige språklige bilder som man bare må elske. Så gnisten ser ut til å være der, selv om den aldri tenner noen flamme hos meg som leser.

Tja, så var kanskje ikke dette en fulltreffer for meg, men jeg kan likevel se at denne boken har en plass i det norske bokmarkedet. Markedet kan kanskje være smalt, men jeg tror at det er der. Så får heller jeg glede meg til Løes kommer sterkere tilbake med med en bok som vil appellere til et bredere publikum.