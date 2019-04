Malkovich er strålende som Poirot

Agatha Christie: Mord etter alfabetet

Britisk miniserie i fire deler.

De to første episodene vises langfredag 19. april fra kl. 21.40, mens de to siste vises påskeaften lørdag 20. april fra kl. 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.

1 2 3 4 5 6

De siste årene har BBC produsert flere Agatha Christie-serier som har utfordret det kjente, koselige formatet vi er vant til når den folkekjære forfatterens bøker skal dramatiseres. Denne gang er det selveste Hercule Poirot som framstilles på en ny og annerledes måte, strålende spilt av John Malkovich. Malkovich går inn i rollen som den belgiske mesterdetektiven med nedtonet aksent og et stille alvor som fra første stund hinter om at alt ikke er helt som det bør være.

For samtidig som at Poirot etterforsker en mystisk morder som velger sine ofre etter alfabetiske kriterier, slippes seeren gjennom små drypp inn i detektivens fortid. I denne versjonen, som er satt i 1933, har Poirot falt i unåde hos politiet, og må derfor finne seg i å jobbe i konstant motvind fra alle kanter. Samtidig gir serien et ubehagelig blikk på mellomkrigstidens fremmedfrykt, et fenomen som fint kan overføres til vår tid.

Som en god parallell til den fåmælte og melankolske detektiven, finner vi en omreisende strømpebukse-selger som sliter med hukommelsestap og epilepsianfall. Han tar inn på et slags pensjonat hvor den ufyselige husvertinnen også fungerer som hallik for sin datter, og stemningen er som man kan forvente.

Vår mann Poirot mottar etter hvert truende brev fra en morder som åpenbart er opphengt ham, og det utvikler seg til en slags katt og mus-lek hvor politiet først og fremst har rollene som forsinket haleheng og humper i veien. På sin vei møter Poirot mange spesielle typer, hovedsakelig av det usympatiske slaget. Mange har motiver for mordene, og Christies velkjente blindspor dukker opp både her og der.

I god Christie-stil holdes spenningen oppe til siste øyeblikk. I dette tilfellet holder imidlertid serieskaperne litt igjen også, slik at man har litt å fundere på også etter at mysteriet er løst.