Ukens anbefalte sanger

Tekstene vil Helge Torvund ta seg av, jærdikteren som også er å finne på de nye platene til Vamp og Randi Tytingvåg.

«Kor reiste du hen?» er første single fra den kommende platen, og melodien er inspirert av hardingfeleslåtten «Skrubben». Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag.

Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Kor reiste du hen – Jarle Obrestad

Det sorte karneval – Janove

Random rules – First Aid Kit

Come to me, oh, my beautiful – The Monochrome Set

Milky Way – Neil Young & Crazy Horse

Love crime – Ian Ferguson

I am a king – Wayne Wonder

That’s how I feel – Dori Freeman

Listen to your heart. No. – Cheekface

Night owl – Olivia Jean

Running all the way home – Spielbergs

Downtown train – Courtney Marie Andrews

The river St. Johns – Jake Xerxes Fussell

Run wild – Twain & The Deslondes

Boys in the better land – Fontaines D.C.

Come back world – Joseph Arthur

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.