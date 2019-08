Gjenhør med en tapt uskyld

1 2 3 4 5 6

The Radio Dept.: «I don’t need love I’ve got my band» (Just So!/Border)

Jeg venter ennå på en oppfølger til det strålende 2016-albumet «Running out of love», som bar bud om en politisk og elektronisk vending. I mellomtiden får vi en re-utgivelse av to tidlige ep-er, utgitt i 2003 og 2005.

Det er en god samling låter, som fungerer som en slags tidsreise til nær fortid. Her er et gjenhør med sounden som etablerte bandet: Smakfull, skimrende synthdrømmepop med litt fuzz.

Første låt, «Pulling our weight», fantes også på soundtracket til den milleniumsrosa kultfilmen «Marie Antoinette». Plutselig er jeg tilbake til en tid før klimakrise og flyktningkatastrofe var blitt en del av dagligtalen.

Strofer som

Forgot about the war

We barely touched

As if being watched

får en annen klang. Med sin jagende rytme låter «Deliverance» mer desperat enn den gjorde den gang.

Albumet føles som å lytte til tapt uskyld. Det er en ambivalent lytteopplevelse.

Beste spor: «The city limit», «Deliverance».