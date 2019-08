Göteborg-pønkere i over 40 år

1 2 3 4 5 6

Attentat: «Punkhjärta» (Busy Bee Production/Border)

1978 var året da Attentat inntok den svenske pønkscenen. Først under navnet The Frogs, noe som forklarer hvorfor gitarist Magnes Rydman fortsatt bærer navnet Paddan.

De hadde også en gitarist kalt Grodan, men han sluttet året etter. Vokalist Mats Jönsson har sluppet amfibie-tilværelsen og er rett og slett blitt hetende Jönsson.

I løpet av samme høst skiftet de navn til Attentat, et bedre navn på en gruppe som hamrer løs på det svenska samhället.

Fakta: Attentat Bakgrunn: Dannet i Göteborg i 1978. Utgivelser: «Tatuerade tårar» (1981), «Här & nu» (1983), «I denna stan» (1984), «Nerv» (1992), «Fy fan!» (2013).

41 år senere er Paddan og Jönsson fortsatt med, selv om det koster å være pønker. Bandet har hatt flere pauser, og for fire år siden møtte Jönsson for alvor veggen. Han måtte ta et helt års pause, og samtidig bestemte gitarist Patrik Kruse seg for å ta kampen opp mot sitt alkoholmisbruk.

Uthvilt og edru satte Jönsson og Kruse seg så ned for å lage nye sanger, og dermed kom bandets nye plate vel i havn. Fem studioalbum er ikke spesielt mange på alle disse årene, og det er gitt ut flere samlealbum enn vanlige plater.

De åpner bra med «Ditt fel», klassisk pønk fra den gang de startet i kjølvannet av engelske forbilder som Sex Pistols, Clash, Damned og Buzzcocks. Attentat var blant pionerene innen svensk pønk, selv om de havnet i skyggen av Ebba Grön. Det var først med forrige album at de havnet på topp 20-listen i hjemlandet.

De fortsetter ferden med «Gogo fighter», halvtung rock som Magnus Uggla kunne sunget i unge år.

På «Låt hjärta va med» åpner de på akustisk vis, men det tar ikke så lang tid før elgitaren skjærer gjennom. Teksten er blant de svakeste her, om å spille i et band og være trofast mot dama.

Passer bedre for et svensk danzeband, i det minste hvis du kutter ut banningen. Skjønt, svenskene har et avslappet forhold til akkurat det.

Tittelkuttet «Punkhjärta» handler om å ha et hjerte for pønk selv om du har passert middagshøyden med god margin. Jönsson synger om ambisjonene han hadde og om å kjempe for det han mener er rett.

Han svinger også innom sitt lange liv som fotballsupporter med Göteborg-laget Gais om ledestjerne. En av hans kampsaker at fotballkamper skal oppleves stående, ikke sittende på et sete. Hør for eksempel «Här är gaisarne från Götet» på «Gais är allt», et samlealbum med fotballsanger som Attentat ga ut for fem år siden.

60 år gammel sitter han nå i møter og hører på en masse prat, men hjertet banker fortsatt i 4/4-takt.

Denne senkes imidlertid på «Esmeralda», om hun som sitter og tigger utenfor ICA på Rosenlund. Det er platens eneste ballade, med en eim av radiofrieri og et tema som mange har sunget om før. Men så det finnes det jo mange tiggere.

Bandet er oppe og går igjen med «Krossa mig», mens «Pissa på» er dub à la The Clash. Det fantes et bånd mellom Kingston og London, og her trekkes det en tråd videre til Göteborg. Attentat sørger for å sette inn noen hissige angrep underveis, noe som løfter låten.

På «Vad får jag» hører du at produsent Mattias Glavå også har tatt hånd om Håkan Hellström og Broder Daniel, selv om tempoet tilhører Attentat. Allsangen i refrenget er også typisk for dem.

Bandet mener selv at Glavå har gjort lydbildet skarpere, råere og tyngre. Det er for så vidt følelsen som henger igjen idet de bruker sitt siste minutt på gitarriffet «Paddans dream».

Er tiden inne for en ny inntreden på topp 20? Ikke ufortjent, i tilfelle.

Beste spor: «Ditt fel», «Punkhjärta», «Vad får jag».