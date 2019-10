I høyspenn med Ørstavik

1 2 3 4 5 6

Hanne Ørstavik: Roman. Milano. 330 sider. Oktober.

Hanne Ørstavik passerer femti i år; med «Roman. Milano» kan hun feire 25-årsjubileum som forfatter. Den er én i en rekke romaner der Ørstavik flytter sine kvinnelige hovedpersoner rundt i det sørlige Europa («Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux», Malaga i «På terrassen i mørket», grensestrøkene mellom Frankrike og Spania i «Over fjellet»). Over alt er de i sin kjærlighetslengsel og sitt begjær etter tilhørighet hemmet og opphengt i emosjonelle, erotiske og seksuelle frustrasjoner.

I årets roman befinner den 27 år gamle Val seg i Milano, i leiligheten til en mye eldre kurator, Paolo, som hun traff på en utstilling i Oslo. Det er lang vei fra rekkehusoppvekst hos en tante på Ski (foreldrene tok sine karrierer med seg og reiste fra henne, til USA da hun var tre) til leiligheten i Milano, gammel kunst og arkitektur, tradisjoner og trendsettende mote, penger, selskapelig omgang med vellykkete kunstnere og Paolos distanserte slektninger – for ikke å snakke om hans eks-kone, som han fortsatt er gift med.

Samme hvor omsorgsfullt tanten har sørget for henne oppigjennom, har hun vært uten den emosjonelle forankring hun savner hos foreldrene, fryktsom, redd for å knytte seg til noen, redd for å miste. Hun trener og løper, kler og steller seg fin for Paolo, og bruker dagene til å ta inn den utgamle by Milano – som den var, som den er. Og hun tegner og tegner og tegner: Det var en tegning av henne som først gjorde Paolo oppmerksom på henne på utstillingen i Oslo.

Hun vil ingenting heller enn å være sammen med Paolo. Samtidig gnages hun av en usikkerhet som nok kan være rørende, men ulykkelig for forholdet. Riktignok forholder Paolo seg forretningsmessig distansert til sin (eks)kone – men hvorfor skiller han seg ikke, hvis det er henne han elsker, som han jo sier igjen og igjen? Val vet ikke selv hva kjærlighet er – hvordan kan hun så vite at hun elsker ham; og verre: elsker han henne, gjør han det?

Slik kverner og går det i Vals jakt på tilhørighet og kjærlighet. Men «Roman. Milano» har likevel en mer forhåpningsfull tone enn tidligere ørstavikromaner med samme tematikk, en studie i overflatelivs lengsel etter dybde og perspektiv, angst for å knytte seg til, angst for å miste, redsel for det tomme rom. Men: «Det er ei lita jente der, tenker Val, som ikke gir opp.»