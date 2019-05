Gave til venstresiden

1 2 3 4 5 6

Stray Cats: «40» (Surfdog/Mascot)

To år senere, i 1981, tok de oss med storm med «Stray Cat strut» og «Rock this town» fra det selvtitulerte debutalbumet.

Rockabilly hadde ikke lydt like tøft siden Elvis Presley og Eddie Cochran. Dessuten var de unge, stilige og tatoverte; lenge før du fant blekkdekkede hipstere, fotballspillere og bestemødre på sydentur.

«(She’s) Sexy + 17)» var en hit i 1983, men nisjen har sine begrensinger og Brian Setzer, Lee Rocker og Slim Jim Phantom startet en serie av oppløsninger og gjenforeninger. Den siste kom i fjor, og dermed får vi nå deres niende studioalbum – 26 år etter det forrige.

Stray Cats lyder som de gjorde i 1981, og det er for så vidt greit. De gjør hva de kan best, og det handler vel mest om å ha noe nytt å spille og selge når de legger ut på jubileumsturneen.

«Rock it off» og «Mean pickin’ mama» er kule nok, og drivende «When nothing’s going right» er tidenes gavepakke til venstresiden før valget: When nothing’s going right, go left!

Beste spor: «Rock it off», «Mean pickin’ mama», «When nothing’s going right».