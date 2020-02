Kunstnerisk topprestasjon i det vesle format

BOK: Fascinerende om slektsorientert dikter med jødisk-arabisk bakgrunn.

Aftenbladets anmelder gir full pott til Eduardo Halfons vesle roman «Kloster». Foto: Solum Bokvennen

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Eduardo Halfon: Kloster. Roman. Oversatt av Signe Prøis. 117 sider. Solum Bokvennen.

Besteforeldrene til spanskskrivende Eduardo Halfon (f. 1971) hadde tilknytning til Syria, Libanon og Polen og var av jødisk-arabisk ætt. Etter andre verdenskrig emigrerte de til Guatemala. Der vokste Eduardo Halfon opp.

Han har gitt ut fjorten skjønnlitterære bøker, kan vise til mange litterære priser og er blant de mest spennende dikterstemmene som er lansert her til lands de siste åra. Det understreker også hans tredje utgivelse på norsk, den scenisk baserte, episodiske kortromanen «Kloster», dedisert «Til min søster, til min bror» og med et innledende, gåtefullt epigram hentet fra Franz Kafka: «Et bur dro ut for å finne en fugl.»

Boka har som «Den polske bokseren» (2018) og «Sorg» (2018) en selvbiografisk klangbunn uten å virke klamt privat. Gjennom fire hovedavsnitt som pendler i tid og rom belyser jeg-fortelleren, den identitetssøkende globetrotteren Eduardo Halfon, hvordan han opplever å være «pensjonert» jøde, en slektsbundet, historisk orientert forfatter som ikke tror på Gud.

Teksten er uanstrengt, elegant, ja, mesterlig utformet og illustrerer noe dikteren har understrekt i et intervju: «All my books are intimately related, like brothers who live far away.»

For her er de litterære ekkoene markante og mange. Viktigst er bestefarens holocausterfaring fra Auschwitz og israelske Tamara, motiver som forfatteren tidligere har behandlet i «Den polske bokseren» på medrivende vis.

«Kloster» åpner med at jeg-fortelleren og den fjorten måneder yngre, navnløse broren lander på flyplassen i Tel Aviv. De er på veg til Jerusalem der lillesøsteren deres skal gifte seg med en ortodoks jøde fra Brooklyn. Han er tørrlagt alkoholiker, har ingen kontakt med sin egen familie og viser seg snart å være en ufyselig fyr av det fanatiske, intolerante slaget.

Dermed tar Eduardo Halfon et dramatisk valg. Etter å ha møtt den kommende svogeren, registrert arrogansen og spillfekteriet i det ortodokse miljøet, er blitt kastet stein på av en rasende, jødisk mobb og har kjørt med en rasistisk, jødisk drosjesjåfør bestemmer han seg for ikke å gå i søsterens bryllup likevel.

I stedet drar han på en guidet biltur med Tamara, den Lufthansa-flyvertinnen han brått fikk øye på da han ankom Tel Aviv, og som han tidligere har møtt og ble seksuelt fascinert av på en bar i den guatemalanske byen Antigua. Deres utflukt ender på en fredelig badestrand ved Dødehavet der Tamara bl.a. foreleser om saltets historie og jeg-fortelleren kommer inn på sin jødiske slekts dramatiske holocausterfaringer samt andre jøders kamp for å overleve nazistenes folkemord. Blant de mange anekdotiske fortellingene om jøder som på ulike, ofte fantasieggende vis klarte å unnslippe døden, er den som skjuler seg bak boktittelen «Kloster».

Dessuten formidler Eduardo Halfon en tilbakevendende drøm som avdekker hans egen uavklarte, nærmest traumatiserte holdning til striden mellom jøder og arabere. Og han inkorporerer sin voksende erotiske fascinasjon av Tamara i språket uten å forfalle til pornografisk overtydelighet.

I denne borende, hudløse, nakne rapporten om det å være en historisk bevisst, jødisk ættet forfatter uten gudstro fins ingen lettvinte snarveier. Dikteren ser tilbake i tid og tar for seg bestefarens historie fram til dødsleiet. Han beretter om egen oppvekst og diverse rastløse dannelsesreiser rundt om på kloden. Reflekterer over muren rundt Warszawa-ghettoen og antiterrormuren - eller kan hende heller apartheidmuren - mellom Israel og Palestina. Gir et sanselig, rørende bilde av en jente som går på hendene på et fortau i Jerusalem. Skildrer nervøse, tungt bevæpnede israelske soldater stilt overfor en tom bil. Forteller om en blind, jødisk fotograf som oppsøker arabiske barn i Ramallah. Holder essayistiske mini-foredrag - bl.a. om flaggermus, Chopin og jazz, hebraisk og jiddisk. Viser til en indianer som tegner solnedgangen over mayaruinene i Tikal, Guatemala, for slik å demonstrere kunstens makt.

«Kloster» er ikke mektig eller prangende litteratur på noe vis. Men romanen eier en personlighetens tyngde og et moralsk alvor som fascinerer. Dette er en kunstnerisk topprestasjon i det vesle format. For teksten virker formsikkert oversatt og er både sensuell, perspektivrik og mangetydig, eksemplarisk utstyrt med undertekst, mørklagte rom og en åpen slutt.