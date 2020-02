Ukens anbefalte sanger

Hilde Selvikvåg debuterte med albumet «Slepp meg fri» i 2015 og fulgte opp med «Fanga heile verden» i 2018. Nå kommer en ny sang.

Hilde Selvikvåg er i gang med nye sanger.

Artisten fra Lye i Time har skrevet «Mine store» som en hyllest til foreldre og besteforeldre og et ønske om å være der for dem når de trenger det, slik de har vært der for henne.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Mine store – Hilde Selvikvåg

Ta sjansen før du dør – Anne Furubotn

West coast – Freedom Fry

Don’t beat the girl out of my boy – Anna Calvi & Courtney Barnett

The most despicable man alive – The Sadies

Fuck me up – Pokey LaFarge

Flamma i ditt blod – Tove Bøygard & Tom Roger Aadland

Unreal city – M. Ward

Xian man – Stephen Malkmus

I’ll fly away – The Haden Triplets

Off the beach – Wire

Moses – Jonathan Emilie

Waiting for the right light – Jennie Lowe

Every feeling – Ezra Furman

Rise above – Tomar and the Fcs

Conundrum – Robert Vincent

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.

