Stilig animasjonsperle for store og små

Mysteriet herr Link

Sjanger: Eventyr / Animasjon / Komedie / Familiefilm / Fantasy. Regi: Chris Butler. USA, 2019. Lengde: 1 t. 30 min. Aldersgrense: 6 år.

1 2 3 4 5 6

Laika, studioet bak filmer som «Coraline» og «Bokstrollene» følger ikke nødvendigvis den gylne hovedvei i filmene sine, og takk og lov for det. Nå har de laget nok en stilig familiefilm som takket være rikelig med doble lag og treffende humor fungerer like bra for store som for små.

Hovedfiguren er den snørrhovne, britiske oppdageren Sir Lionel Frost, hvis største mål er å bli medlem i en eksklusiv klubb av andre britiske oppdagelsesreisende en gang på slutten av 1800-tallet. Her møter han imidlertid massiv motstand, men klarer å inngå en slags avtale: Han skal finne en mytisk skapning som er meldt sett i ødemarken i USA, en slags nær slektning av menneskene og/eller apene (originaltittelen på denne filmen er «Missing Link»), og hvis han klarer dette skal han få innvilget medlemsskap.

Når han så finner denne presumptivt primitive skapningen, viser det seg at vedkommende er både tale- og skrivekynding, med en levende drøm om å finne noen andre gjenlevende av samme sort. Lederen av oppdagerklubben har på sin side sendt en leiemorder etter Frost for å hindre ham i å lykkes, så alt ligger til rette for spennende, actionfylte scener på ulike steder i verden. Det får vi også, men i tillegg får heldigvis vennskapet mellom den arrogante Frost og den herlig naive Link anledning til å utvikle seg.

Den spennende og farefylte ferden fra London via USA til Himalaya skildres med mye frekk humor, både slapstick og verbal. I tillegg foregår den typen karakterutvikling som gjør at det ikke bare er den fysiske reisen som får betydning, kanskje aller minst den. Ikke minst gir filmen et stikkende skråblikk på den selvgode mentaliteten som fortsatt lever i beste velgående i mange kriker og kroker av verden også i dag.