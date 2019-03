Mick Jagger trenger behandling – Stones-turné utsettes

– Jeg hater å svikte dere på denne måten, skriver 75-åringen på sin Twitter-konto , uten å gå i detalj om hva slags behandling det er snakk om.

– Jeg er veldig lei meg for å måtte utsette turneen, men jeg skal jobbe hardt for å komme tilbake på scenen så raskt jeg kan, skriver han.

Bandet har kunngjort at det vil bli satt opp nye datoer for konsertene etter avlysningene.

– Mick har fått beskjed fra legene om at han ikke kan dra på turné nå, fordi han trenger medisinsk behandling, heter det i bandets offisielle uttalelse. De føyer til at det ventes at han vil bli helt frisk.

Jagger, som har åtte barn, fem barnebarn og et oldebarn, har opprettholdt energien i sine sceneopptredener godt opp i 70-årene. Bandet spilte blant annet på Glastonbury-festivalen i 2013.

Bandet som ble stiftet i 1962, skulle opprinnelig ha holdt 17 konserter i USA og Canada mellom april og juni.