Sjørøverroman og slavestrid

Fartein Horgar: Benjamins reise. Roman. 399 sider. Aschehoug.

Etter snart to tusen sider fordelt på fire bind nærmer Fartein Horgar (1955, debut 1980) seg med høstens «Benjamins reise» slutten på sin lange historie i romanform om dansk kolonialisme i Vestindia i årene 1672-1917, som også mange nordmenn bidro til, som investorer, sjøfolk, administratorer og slavedrivere.

I et ellers digert persongalleri bidrar fire mor- og dattergenerasjoner av kvinnelige hovedpersoner til å gi denne bestialitetens historie et menneskelig perspektiv. I en uopphørlig strøm av grafiske skildringer beskriver Horgar den brutalt fornedrende behandlingen slaver utsettes for, i en selvforsterkende ondskap integrert i et økonomisk system. Og den blir desto mer skjærende tydelig når den fortelles via kvinnelige personer, i et rasistisk herre-knektsamfunn, der jentebarn og kvinner har bruks- og nytteverdi døgnet rundt.

Ikke at gutter og menn samt de få som overlever til å bli grå i hår og skjegg, ikke også blir medrivende beskrevet, i et øyrike der det er langt mellom «blanke» europeere med et humant sinnelag og frigjøringstanker. En av slaveetterkommerne har gitt navn til dette nest siste kapitlet i historien, som begynner med at Benjamin dreper en plantasjeeier og slaveholder – som nok også er hans biologiske far – og hans mesterknekt. Året er 1839.

Han kommer seg unna og berger seg om bord på en sjørøverskute. Riktignok ble slavehandel forbudt på tidlig 1800-tall, men ikke slaveholdet. Så nå står reine sjørøvere for handelen, og den nyskapte piraten Benjamin blir med på en klassisk trekanttur mellom Karibia, Irland, Danmark og Norge, via Afrika-kysten, og tilbake til de karibiske øyer med flere slaver, samtidig som han gjør en bemerkelsesverdig karriere, og opplever nok til å fylle flere røverromaner enn denne.

Handlingen føres fram til det europeiske revolusjonsåret 1848, som også betyr den endelige «frigjøringen» av slavene i det danske riket, og Horgar til slutt klarer å etablere Benjamins blodkontakt med de kvinnelige personlinjene fra de foregående bindene. Det er alt sammen godt gjort. «Benjamins reise» og hele denne serien er underholdende så vel som opprørende; den er også et flott skjønnlitterært bidrag til en underkommunisert historisk periode vi var med om.