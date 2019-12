Når er det lov å drepe?

1 2 3 4 5 6

Chris Tvedt: Formildende omstendigheter. 360 sider. Gyldendal.

Kanskje har jeg lest for mange krimromaner. I alle fall er det ikke ofte jeg blir overrasket underveis. Men det skjer i Chris Tvedt sin siste roman. Etter 150 sider skjer det jeg har ventet på hele tiden – så hva i all verden skal skje i løpet av de neste 200 sidene?

Det hele dreier seg om en kvinne som skyter sin mann til døde. Hun innrømmer det selv. Spørsmålet er imidlertid om hun handlet i nødverge eller ikke – eller om hun på utspekulert har fabrikkert hele situasjonen.

Advokat Mikael Brenne har dermed to spørsmål å bale med: Hva er årsakene bak dette drapet – og hvor langt strekker nødvergeretten seg?

Med andre ord bruker Chris Tvedt enda en gang sin juristbakgrunn når han skriver krim. Flere av hans krimromaner har juridiske formuleringer som titler: «Rimelig tvil», «Fare for gjentakelse», «Skjellig grunn til mistanke», «Bevisets stilling» – og nå altså «Formildende omstendigheter». Akkurat dette ståstedet, midt i juridiske dilemmaer, skiller Tvedts romaner fra mange andres. Han er nemlig ikke bare opptatt av hendelsen og oppklaringen. Minst like engasjerende er det å se hvordan forbrytelsen blir forstått, forklart, og eventuelt dømt.

Dermed oppnår Tvedt en dobbel spenning, i tillegg til at han kaster inn litt folkeopplysning om rettsvesen og lovverk innimellom. Og han fortjener ros for at disse partiene ikke funker som bremser på framdriften, tvert imot bidrar de til å skape nyanser og tvisyn.

Når det gjelder selve krimgåten, håndterer han også den på rutinert vis. Ganske tidlig trodde jeg at jeg hadde en løsning, men den løsningen ble altså avslørt midtveis i boken. Da viser Tvedt hvor god han her: Han gir historien en uventet vending, en dramatisk omdreining som løfter fram nye gåter – nye dilemmaer, nye juridiske nøtter. Derfor er «Formildende omstendigheter» en av årets beste norske krimromaner.