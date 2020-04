Den positive poeten

Helge Torvunds nye diktsamling startar og sluttar med dikt til to gravferder. Men mellom dei to spirar det intenst av livs- og liljevilje.

Helge Torvund i sitt habitat på Ogna. Her vandrar han, og her diktar han. Foto: Fredrik Refvem

Jan Zahl Kulturjournalist

Fakta Helge Torvund (f. 1951) Lyrikar og psykolog, busett på Ogna i Hå kommune. Aktuell med diktsamlinga «Liljevilje». Les mer

– Eg tillèt meg å vera oppteken av det som er vakkert.

– Det er mykje vår, håp og optimisme i mange av dikta i «Liljevilje»?

– Ja. Og det har sin grunn.

– Jaha?

– Ja, for det er så grævligt mykje av det andre der ute. Av problem og elende, av folk som reagerer på det dei meiner er stygt. For meg er det naturleg å sjå på det som gir meg ei god kjensle, på det som er vakkert og fint. Det kan kanskje verka idylliserande, romantisk og som ei flukt frå den verkelege verda. Men akkurat det plagar ikkje meg.

Torvunds habitat

Helge Torvund sit i eit strågult landskap utanfor ei raud pølsebu på Ogna. Den evige svarte kunstnarlua er på plass, sjølv om det er 18 grader i skuggen.

Me sit ved inngangen til Torvunds habitat. Bak undergangen under Jærbanen, der eit lokalt sølvtog frå tid til anna susar forbi, eit tog som fort kan bli ein strek i eit torvundsk dikt, ligg landskapet hans. Stiane gjennom skogholtet og haugane av sand og marehalm. Bergknattar der han kan sitja og lytta til fuglane ein fredeleg søndags morgon, helst aleine.

– Du har gått tusenvis av gonger gjennom dette landskapet. Kvifor blir du ikkje lei av det?

– Det er verre enn som så. Ikkje berre går eg dei same stiane her. I tillegg reiser eg til dei same stadene i Yorkshire gong etter gong. Eg vil seia at det handlar om disiplin og nødvendigheit.

På bergknattane likar Helge Torvund å vera aleine og lytta til fuglesongen. Foto: Fredrik Refvem

Fordjuping framfor fornying

Då Torvund i si tid flytta til Ogna, hadde han små ungar og lite rom for å reisa langt eller mykje.

– Eg bestemte meg for å satsa på fordjuping framfor sensasjon og fornying. Eg bestemte meg for å bli kjent med dette landskapet, læra meg namnet på plantane og insekta.

Dermed kan han skriva eit dikt som «Bloddråpeengelen», om Bloddråpesvermaren, ein fargerik sommarfugl med seks raude prikkar på kvar venge som sprutar cyanid på fiendane sine, og som finst her på Ogna, saman med ein spesiell orkidé.

– Det er skrive millionar av dikt om naturen. Kvifor er det framleis interessant?

– Du kan like gjerne spørja ein komponist kvifor han bruker dei same tonane om og om igjen. Eg tenkjer at eg sjølv er natur, at eg skriv om mi verd. Eg skriv om dette fordi eg går her. Men eg skriv ikkje berre om blomar og insekt. Eg har også skrive om denne pølsebua.

Ikkje ferdig

– Kan eit fellestrekk ved vandringa og dikta vera at naturen ikkje er ferdig opplevd, sjølv om ein har vore der mange gonger?

– Absolutt. Naturen skiftar heile tida, dermed er det noko nytt der kvar gong eg går den same turen. Er diktet vellukka, føler lesaren at det skjer noko der som ein ikkje visste frå før. At det er noko overraskande der. Noko leikent. Noko som gjer at diktet har ei lukt av vårlyse hyllebuskar.

Men alt har ei grense. Torvund sender alltid inn fleire naturdikt til forlaget enn det som ender med å koma med i bøkene hans. Ei diktsamling må redigerast og komponerast for å fungera.

– Det må vera ein djupn der. Diktet må ha meir ved seg enn ei skildring av den eine blomen. Det må ha ei livshaldning, ei livserfaring – ganske omfattande ting eg ikkje kan laga noko oppsummerande manifest om, seier Torvund.

Torvund vender tilbake til naturen. Og naturen vender tilbake i Torvunds dikt. Foto: Fredrik Refvem

Alt blir bra?

Men kva er eigentleg eit dikt? «Lyset du treng, finst», har Torvund skrive. Som eit slags dikt. Men er setninga som heng rundt i norske vindauge, som barn skriv på asfalten i desse dagar, eit dikt: «Alt blir bra»?

– Eg er tilbøyeleg til å seia at det er eit dikt. Eit dikt kan ha to viktige funksjonar. Det kan trøysta og det kan byggja ei lita hytte av ord som ein kan vera i ei stund. «Alt blir bra» er som eit kjernedikt. Samtidig ville eg aldri skrive det. For alt blir jo ikkje bra berre fordi du skriv at det blir bra. Så enkelt er det ikkje.

Torvund har tidlegare gitt ut ein antologi med trøystande dikt. Og fleire av dikta hans blir brukt til trøyst. Den nye diktsamlinga startar og sluttar med dikt skrivne til minnestunder over nokon som har gått bort. Det siste til broren Gunnars gravferd, det første til folkemøtet på Varhaug der 13 år gamle Sunniva Ødegård skulle minnast.

– Eg blei spurt om å koma og lesa noko på folkemøtet. Eg sa nei. Så sa eg ja. Eg prøvde å finna dikt som kunne passa – men alle mangla noko. Derfor skreiv eg eit nytt, for denne situasjonen kravde eit spesielt dikt.

Sidan er diktet «Ein heim» brukt i fleire gravferder og i fleire samanhengar. Det er blitt tonesett. Det har fått sitt eige liv.

Religiøs nå?

– «Gud» dukkar opp fleire stader her enn eg kan hugsa å ha sett før. Har du blitt religiøs?

– Eg har ikkje blitt, eg har alltid vore religiøs, svarer Torvund.

Men heller ikkje dette er enkelt eller beint fram, slik det sjeldan er med psykologen og poeten. Då han var ung, protesterte han vilt mot bedehuskulturen på Jæren – og skreiv endåtil dikt om det. Sidan blei bedehuskulturens makt mindre, og i staden steig skeptikarane fram og begynte å bestemma. Då fekk Torvund, som har vore flokkimmun – altså immun mot flokkar – lenge, behov for å kritisera dei også.

– Det blei for sekulært og eindimensjonalt. Ein må ta vare på det gåtefulle. Ting må ikkje bli for klart. Ikkje for klinisk. Opplevinga av ei lilje må ikkje reduserast til ein kjemisk reaksjon i hjernen.

Og dermed gjekk Torvund i ei buddhistisk retning, blei medlem av zenordenen i mange år.

– Men ikkje nå lenger. Nå har eg falle tilbake til det meir tradisjonelle, til mystikarane innanfor kristendommen. Men eg er den same, seier Torvund.

Helge Torvund har vore flokkimmun lenge. Altså immun mot flokkar. Foto: Fredrik Refvem

Liljevilje

Hans eigen eventuelle og meir eller mindre alternative religiøsitet er likevel ikkje det sentrale, men at det er noko religiøst i dikta hans:

– Det er viktig at det er noko uferdig der. Innlemminga av ein udefinerbar dimensjon. «Liljevilje» er eit namn på dette. Det er ei kraft som pustar og som vil vera, noko som lever sitt eige liv, utanfor vår kontroll.

Og liljer finst det altså plenty av i «Liljevilje», i mange former og fasongar. Lilja har ei lang historie som symbol i kunsten. Det kan vera den gule påskelilja og varselet om liv og vår. Den kvite lilja kan symbolisera det reine og jomfruelege – Maria – og er å finna på mangt eit våpenskjold frå mellomalderen. Men den kvite lilja kan også symbolisera død, der ho ligg på båra i ei gravferd.

– Lilja er assosiasjonsrik, kan symbolisera ei rekke ulike ting i ulike kulturar. Eg fann eit nav for denne diktsamlinga der, seier Torvund.

Det vakre. Det lyse

I tillegg til at han altså ser det vakre i lilja. Det lyse. Noko som gir han glede.

– Det er ikkje nødvendigvis rekna for å vera veldig «djupt» å vera glad i kunsten og litteraturen?

– Lukke har vore nær bannlyst i norsk poesi i uminnelege tider. Men me må gi det lyse noko meir enn kva vekebladnovella får til. Det har med resonanskassen din å gjera, svarer Torvund. Som forresten ikkje er særleg glad i ordet «djupn», men heller vil snakka om «fylde».

– Eit menneskeliv kan vera avgrensa. Du er oppteken av familien, av bilen, av fotballen. Det kan vera eit rikt liv. Men får du eit forhold til døden, eller av noko anna fundamentalt, utvidar du fylden i livet ditt.

Torvund meiner det handlar om å stå i det verkelege, om å oppleva at det finst meir ved det meste enn du først trudde. Som igjen krev at du er merksam, på alt frå ei lilje til ein vakker sommarfugl som sprutar cyanid. Eller pølsebua på Ogna.

Torvund prøver å vera nysgjerrig. Ha ærefrykt for det han ser. Og sånt blir det altså diktsamlingar av. For alle. For ingen. Poeten summerer opp det sjølv, nesten i eit dikt:

– Mine dikt er for dei som liker å lesa mine dikt.