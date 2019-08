Ukens anbefalte sanger

250 bidrag ble sendt inn til en klimalåtkonkurranse i regi av Jansen Records, der juryen var Sigrid, Lars Vaular, Mari Boine og Halvdan Sivertsen. Vinneren ble Mr. Early fra Bergen med «For jorden vår», mens Lamark fra Bodø og Luli fyller resten av pallen.

Luli er Julie Enger Børresen. Hun var trommis og låtskriver i Stavanger-bandet Frk. Fryd i ti år, før hun startet Luli. «Under vann» skrev hun sammen med produsenten Bendik Moe Krogh.

Låten får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify, og tidenes beste sommerlåter finner du på en annen liste.

Her er listen

Under vann – Luli

Black moon rising – Black Pumas

Hanging on – Heather Maloney

Lightning – Mortimer

Falling down the stairs of your smile – The New Pornographers

Back to the country – Jonathan Something

Heart of stone – Michael Lee

Big bear in the sky – Chuck Mead

When in the night hour – Jo Harman

Once – Two Door Cinema Club

Barb wire – Halm

The cover of the Rolling Stone – Corb Lund & Hayes Carll

Where have all the bad boys gone – Backstreet Girls

For every moment – Frances Barber & Pet Shop Boys

Tomma drömmer – Stilla Havet

African starship – Lee «Scratch» Perry

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.