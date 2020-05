Ukens anbefalte plater

Kristine Hovda synger om kjærlighetens galskap.

Kristine Hovda er ute med en ny singel. Foto: Elvira Nikolaisen

Geir Flatøe Journalist

Hvor går grensen mellom kjærlighet og galskap, spør Kristine Hovda fra Brusand: Don’t call me crazy, cause I have felt love. And love is like a fever, to which there is no cure. I fjor ga hun ut albumet «Y believe».

«Don’t call me crazy» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Don’t call me crazy – Kristine Hovda

Queen Quarantine – Dustbowl Revival

Eachother – Grace Potter

Regret – Cat Pierce & James Levy

Falle frå jorda – Daniel Kvammen

Let it burn – Rey Pila

Take it from me – Jarrod Dickenson

Elvis Presley blues – Los Coast

Fishin’ with you – Carsie Blanton

Others never stood a change – Øyvind Holm & Ida Jenshus

I got nothin’ – Dion & Van Morrison

The song remembers when – Rumer

The middle – Caroline Spence

Where the fuck did April go – The Streets

Clara – Teitur

Drømmeskipet – Trygve Skaug

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.