Godt for sjelen

Christian Roger Beharie fra Sandnes oser av kreativ selvtillit.

Beharie fra Sandnes vil kombinere sjelen og essensen til eldre sjangre med en moderne produksjon. Foto: Longva

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Beharie: «Beharie//Beharie» (Compro)

Christian Roger Beharie fra Sandnes gir ut sin andre ep, strategisk nok bare et par uker etter at han var å se på Lindmo der han og Thomas Dybdahl fremførte låten «The river».

Et passende par, siden Dybdahls siste plate inneholdt mer varme og soul enn tidligere, og det er nettopp i dette klimaet Beharie opererer. Han beveger seg mellom soul, r’n’b og pop.

Lydbildet er varmt og organisk. Innimellom krydres det med kor, blåsere og strykere, men mange av låtene er nedstrippet. Platen gir oss blant annet en komplisert kjærlighetshistorie, samt smakebiter fra hans indre liv.

Melodiene, tross innholdet, er luftige og lekne: Beina rykker ikke, men nakken gynger jevnt. Assosiasjoner er Lianne La Havas, Moses Sumney og Leon Bridges.

Alt i alt er dette en behagelig og velkomponert utgivelse, som putter Beharie i kategorien for spennende og dyktig.

Beste spor: «Don’t wanna know», «Won’t you let me go».