Som å høre maling tørke

Et mysterium at Maroon 5 er så store som de er.

Maroon 5 er et av verdens mest populære band, her fra Super Bowl-showet. Foto: Christopher Hanewinckel / X02835

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Maroon 5: «Jordi» (222/Interscope/Polydor)

Maroon 5 er et av verdens største band, og det er fryktelig vanskelig å forstå hvorfor. Er det de intetsigende tekstene? Er det den slappe popmusikken? Er det den liksomtøffe framtoningen til Adam Levine? Gudene vet, men rangert ut fra musikken de lager burde de ligget langt nede i bunken hos de aller fleste. «Jordi» er bandets sjuende album. Der de tidligere i det minste har klart å presse ut noen catchy melodier og småsleipe øregnagere, inneholder dette albumet bare en lang rekke skuldertrekk. Masse gjester, masse styr og lyd, men altså cirka null gode ideer. Adam Levine jobber på, det samme gjør gjestene, men de kommer stort sett ikke av flekken. Megan Thee Stallion er et lite unntak. Hun frisker opp «Beautiful Mistakes». Resten er uinspirert, ikke fengende og ikke noe å ta tak i, og det framstår som et rarere og rarere livsvalg å sette på Maroon 5 og synes det står godt til.

Beste spor: «Beautiful Mistakes»