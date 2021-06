Sperrefrist tirsdag kl. 18.00: Kul, men litt treig Loki

Marvel fortsetter å rulle ut tv-serier for å supplere sitt enorme film-univers. Denne gang er det en kjent figur fra norrøn mytologi som har hovedrollen.

Tom Hiddleston (Loki) og Agent Mobius (Owen Wilson) må samarbeide om å løse en del floker på tvers av tid og rom i denne nye Marvel-serien.

Kine Hult Journalist

Loki

Tv-serie. Sjanger: Eventyr, action, fantasy. Premiere på Disney+ 9. juni.

Ingen skal holde det mot deg om du blir litt forvirret av alle de ulike Marvel-figurene, hvordan historiene deres henger i hop og i hvilken rekkefølge man bør se filmene om dem. Etter at filmene flyttet inn på strømmetjenesten Disney+, har man også utvidet konseptet med tv-serier, hvor vi følger ulike bifigurer i nye og til dels overraskende settinger. Den kommende serien om Loki starter med en hendelse fra filmen «Avengers: Endgame», hvor Loki er tatt til fange, men klarer å lure seg unna. Vi møter ham der han ender opp like etterpå, hvor gleden over å være fri blir av det korte slaget.

I stedet for å være i klørne på Avengers-gjengen, blir han nå plukket opp av en mystisk, byråkratisk organisasjon som kalles Time Variance Authority. Dette er en slags voktere av kronologisk tid, som eksisterer utenfor våre vanlige oppfatninger av tid og rom for å fange opp personer eller skapninger som har klart å hoppe ut av den vanlige tidslinjen. Så hvis du allerede syntes det var vrient å henge med i Marvel-universets kronologi, blir det altså ikke lettere her.

Men konseptet er stilig nok, for byråkratene klarer å gi den listige Loki et tilbud han ikke kan takke nei til. Så gjenstår det å se hvem som lurer hvem.

Det er selvsagt vrient å si så altfor mye om serien etter å bare ha sett de to første episodene, som var det anmelderne fikk tilgang til. Førsteinntrykket er likevel at det er mange interessant oppløp og en del originale vrier, selv om det på ingen måte er like ellevilt som de første episodene av den tidligere Marvel-serien «WandaVision».

Tom Hiddleston er som vanlig sjarmerende og kul i tittelrollen. Et vellykket tilskudd er tidsagenten Mobius (Owen Wilson), som vår helt/antihelt inngår et slags ufrivillig kompaniskap med.

Omgivelsene er designet med en stilig 70-tallskoloritt som passer fint til historien om en litt tunggrodd etat. Men den tregheten man gjerne forbinder med den typen systemer, har også forplantet seg i seriens to første episoder. Det er litt vel omstendelig og repeterende, som om man ikke helt har klart å komme i gang. La oss håpe Loki og hans nye kolleger kommer litt opp i fart etter hvert som hendelsene utfolder seg. Det er i alle fall gode grunner til å følge med videre.