Lavmælt og lekkert

Alene på omslaget, men ikke gode venner.

Amerikanske Chris Eckman har slått seg ned i Slovenia. Foto: Chris Eckman

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Chris Eckman: «Where the spirit rests» (Glitterhouse/Border)

Sammen med norskættede Carla Torgersen sørget Chris Eckman for noe av det bedre som kom ut av USA i årene rundt 1990, i form av The Walkabouts fra Seattle. De ga seg i 2015, men duoen har også opptrådt som Chris & Carla.

I tillegg er Eckman mannen som sørget for at Skien-bandet Midnight Oil fikk lydbildet som skulle til. Han har hatt prosjekt gående over store deler av Europa, ikke minst i sitt nye hjemland Slovenia. Dette er i tillegg han femte soloalbum, og produsent Alastair McNeill pusler vanligvis med elektronikk.

Wurlitzer-pianoet på det lange tittelkuttet stammer fra Chris Cacavas fra Green on Red. Steelgitaristene Chuck Johnson og Jon Hyde og fiolinist Catherine Graindorge er også verd å merke seg. Sistnevnte belgier har spilt med Nick Cave og bringer med seg noe av den stemningen.

Det er blitt en lavmælt plate med kresen lyd og pustepauser, der stemningen er mørk og melankolsk, men ikke uten håp.

Beste spor: «This curving track», «Where the spirit rests».