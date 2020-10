Utstilling med 2 x Bishop og masse natur

Fra mange av de samme naturopplevelsene ender Tone og John Derek Bishop opp på helt ulike steder. Hun med abstrakte malerier, han med konkrete fotografier.

John Derek Bishop og Tone Are Bishop stiller ut i Skur 2. Foto: Fredrik Refvem

Torsdag åpner Tone Are Bishop og John Derek Bishop en felles utstilling i Skur 2. Tone stiller ut malerier, John Derek fotografier. Det som binder dem sammen, i tillegg til at de er sammen, er interessen og fascinasjonen for naturen.

John Derek Bishop har sitt hovedvirke som musiker. De siste ti årene har imidlertid fotograferingen blitt stadig viktigere.

– Å ta bilder gjør at du er ute på en hel annen måte. Då leter etter ting, du åpner opp øynene og ser etter nyanser hele tiden. jeg prøver å finne ting som ikke er normale, gjerne ting du ikke umiddelbart ser hva er, noe som er litt uforståelig og har litt dybde.

Det kan være et bilde av Alpene, tatt gjennom et flyvindu, eller en plante som ligger nede i sjøen. Han fargebehandler og jobber med etterbehandling, men ikke mer enn at objektene beholder det naturlige.

– Jeg blir mer og mer glad i å finne fine motiver, fint lys og dybde, og la dem leve uten store korrigeringer.

Mindre jobb, mer lek

John Derek Bishop er Årets Stavangerkunstner i 2020. Det er først og fremst som musiker han jobber. Oftest gjør han det i samarbeid med andre musikere, i ensembler eller i andre samarbeidsformer. Bildene er et slags visuelt soloprosjekt.

– Både i musikken og i bildene mine er det et organisk utgangspunkt. I musikken er jeg mer målrettet. Det er mer «jobb». Når jeg tar bilder og behandler dem er jeg mer leken og følger bare instinktene. Bildene i utstillingen er tatt de siste tre årene, uten tanke på at de skulle brukes i en konkret utstilling.

– Jeg begynte å ta veldig mye bilder for 6–7 år siden, og Tone har vært veldig viktig for at det skulle bli noe mer enn bare et oppslukende tidsfordriv. Hun har jo vært skikkelig kunstner helt siden hun var liten. Hun har jo peiling. Jeg har fremdeles et ferskingperspektiv på dette, sier John Derek, og peker på Tone.

Ingen – eller mine – regler

Og ganske riktig. Tone Are Bishop har malt siden ... vel, alltid, med et lite opphold i tenårene. Hun gikk på Kunstskolen og holder seg i motsetning til John Derek i det abstrakte.

– Men vi har det samme utgangspunktet og finner den samme inspirasjonen i naturen. I mitt tilfelle ender jeg opp med veldig ekspressive bilder. Jeg jobber intuitivt uten å planlegge. Det som skjer, det skjer.

Også hennes bilder inneholder organiske former og spor fra naturen.

– Vi har begge det samme behovet for å komme ut. Ikke fordi vi skal ha to timer med inspirasjon til noe spesielt, men fordi det gir oss en slags ro og meditasjon. Så tror jeg naturopplevelsene siver gjennom når vi jobber, enten det er med et bilde av Alpene tatt gjennom flyvinduet eller for min del: En nesten ukontrollert prosess med akrylmaling på et lerret. Full frihet, og bare mine regler som gjelder. Så mye av livet handler om å ha kontroll. I bildene mine handler det om å slippe kontrollen, sier Tone.

Endelig

For drøyt tre år siden hadde de en lignende utstilling, også da på Skur2. Utstillingen «HER» skulle egentlig vises i mars, men den ble koronautsatt. Nå er kunstnerparet glade for å endelig kunne vise fram arbeidene sine.

– Denne gangen har bildene våre mer til felles enn sist. Vi diskuterer hverandres arbeid, vi ser hverandre hele tiden og vi opplever veldig mye sammen. Det gjør at bilder og malerier også har nærmet seg og har noen fellestrekk, sier Tone.

– Det var enormt kjekt for tre år siden. Nå kommer utstillingen i andre rammer, all den tid vi må ta hensyn til dette viruset. Men for vår del er det veldig viktig å få gjennomført dette, å få vist arbeidet for folk. Vi liker begge å jobbe for oss selv og være i prosessen, men til slutt handler det om å få vist kunsten til andre. Mange års arbeid blir liksom ikke ferdig før vi får vist det fram, sier John Derek.

