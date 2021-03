Farget av 70-tallet

Han er mann for de store sanger, også denne gangen.

Israel Nash Gripka har slått seg ned i Texas. Dette er hans sjette studioalbum. Foto: Chad Wadsworth

Geir Flatøe Journalist

Israel Nash: «Topaz» (Loose/Border)

Det er gått tre år siden flotte «Lifted», og nå har Israel Nash igjen tilbrakt tid i hjemmestudioet i Dripping Springs nær Austin.

Med én fot på bakken og én i kosmos er «Dividing lines» en forlengelse av forrige album, men så justerer han kursen. «Closer» trekker tråden tilbake til Pink Floyds «Wish you were here», og «Down in the country» er skitten storby-soul fra tidlig 70-tall, tiåret som preger platen.

«Southern coasts» er Neil Young krysset med Glen Campbell, mens «Stay» er en soulballade.

«Canyonheart» starter som årgangs-Dylan, før Nash tar grep om refrenget og gjør låten til platens høydepunkt. Han er mann for de store sanger og svikter ikke denne gangen, heller.

«Indiana» er flott, og «Howling winds» passelig Lennon-krydret. Young-pregede «Sutherland Springs» er om de 26 som ble skutt og drept i en kirke i Texas i 2017, mens avslutningen «Pressure» er en Marvin Gaye-aktig sang om harde tider.

En sterk plate.

Beste spor: «Dividing lines», «Down in the country», «Canyonheart», «Indiana».