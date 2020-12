Falmet stjerne forsøker å skinne

BOK: Piffen og underholdningen kommer for seint.

Mari Ulset er aktuell med romanen «Delte opplevelser». Foto: Oktober forlag

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Mari Ulset: Delte opplevelser. Roman. 349 sider. Oktober.

Mari Ulset (1980, debut 2011) kan fylle hele romaner med tomhet og kjedsomhet. Det gjorde hun elegant seinest i sin forrige samtidsroman, «Slik lever vi her», om en familie og kvinnelig hovedperson som tilsynelatende har «alt», men bare er opptatt av karriere, vellykkethet og fasade, og der selv barna er til pynt. Den var en grusom eksponering av umettelige personers overflateliv.

I årets beslektede «Delte opplevelser» er karrieren for lengst over, men overflaten like viktig: Andrea Bang er 59 år. På 80- og 90-tallet var hun superkjendis, kokebokforfatteren som med pasta og pizza, oliven og tomater på boks, samt et eksotisk utvalg grønnsaker, krydderier og urter som datidas Ola Dunk snaut nok visste fantes, introduserte den ene retten etter den andre for et tradisjonsbundet norsk publikum.

Hun var på tv, i ukeblader og magasiner, ble portrettert i aviser, dukket opp over alt, mens en haug forseggjorte kokebøker kronte hele den suksessen som Andrea Bang solte seg i og identifiserte seg med. Inntil alt raste da hun ble tatt i plagiering av oppskrifter fra andres kokebøker – og dem finnes det uoverskuelig tusener av. Forlag og mediene la henne død.

Nå, i 2003, vil hun helst ikke nevne at hun livnærer seg som konsulent på Opplysningskontoret for frukt og grønt. Hun er skilt fra ektemannen, bor i en liten leilighet, og har et elendig forhold til sine to vel voksne døtre, som sammen i sin tid tjente som illustrasjonsgarnityr fra felles hjem, hytte og reiser. Nærmest venneløs ensom kverner og kverner hun på forgangne storhetsdager og har liten fornemmelse av å ha gjort nevneverdig galt.

Helt til en ung forlagsredaktør i høve hennes forestående 60-årsdag tar kontakt og vil gi ut en «best av Bang»-oppskrifter. Det piffer henne opp, for endelig skjer det noe i hennes liv – og i romanen – som gir henne rom for reorientering – og leseren litt underholdning. Men det hele kommer kvernende seint i gang i denne fortellingen fra hovedpersonens eget ståsted, framført i tredjepersonsynsvinkel. Romanen blir ikke mindre kjedelig av at hun selv er så kjedelig, for selvopptatthet lar seg vanskelig helhjertet dele.