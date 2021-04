Guns N’ Roses til Stavanger

Onsdag 15. juni 2022 kommer Guns N’ Roses til travbanen på Forus.

Guns N’ Roses kommer til Forus travbane 15. juni 2022. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Leif Tore Lindø Journalist

Guns N’ Roses har vært et av navnene som har surret i luften når vi snakker om «den neste store konserten» i Stavanger. Nå kommer endelig Axl Rose, Slash, Duff og resten av banden for å boltre seg i Rex Rodney gamle lekegrind.

Datoen å notere seg er 15. juni 2022, altså om et drøyt år.

Det ordinære billettsalget starter fredag 9. april klokken 09.00.

Sist Guns N’ Roses spilte i Norge var i 2018, den gang foran 40.000 publikummere på Valle Hovin i Oslo.

Med seg som oppvarmere har de amerikanske gigantene både den Grammy-vinnende, amerikanske artisten Gary Clark Jr. og norske Turbonegro.

Hits og bråk

Siden de slo gjennom med «Appetite for Destruction» i 1987, har Guns N' Roses blitt et av de største rockebandene i historien. Debuten ble fulgt opp av det ambisiøse dobbeltalbumet «Use Your Illusion 1 & 2» (1991), som løftet bandets popularitet til nye høyder. «Welcome to the Jungle», «Sweet Child O’ Mine», «Paradise City», «Nightrain», «You Could Be Mine», «Patience», «Civil War» og«November Rain» ble store hits.

Bandet har – som rockeband skal ha – en skikkelig brokete historie. Mot slutten av 1980-tallet herjet de både med hitlistene og med seg selv. Inspirert av blant andre Aerosmith, The Rolling Stones, New York Dolls og Mötley Crüe gjorde de stor suksess på alle fronter, bortsett fra de rent helsemessige. Medlemmene hadde tidvis et slags kappløp om å føre den mest destruktive livsstilen, og konkurransen om å toppe listene var knallhard.

Axl Rose og Slash fant endelig sammen igjen i 2016 og begynte å turnere med Guns N’ Roses. Foto: Jack Plunkett / Invision

Alkohol- og narkotikamisbruk og interne stridigheter som ble slått stort opp i mediene. Folk fikk sparken, de har kranglet og slåss, men samtidig var Guns n' Roses, på sitt beste, et av verdens aller beste tungrockband. Peaken kom med tvilligalbummene «Use Your Illusion I» og «Use Your Illusion II» i 1991, som inneholder sanger som «You Could Be Mine», «Don't Cry», «Live And Let Die», «November Rain» og «Knockin' On Heaven's Door».

Kultplate og avlysninger

Coverversjonsalbumet «The Spaghetti Incident?» i 1993 ga bandet hits med «Ain't It Fun» og «Since I Don't Have You», men salget nådde aldri gamle høyder. Nye medlemmer kom og gikk, og deler av 90-tallet brukte de på andre prosjekter enn moderskipet, som lå brakk i perioder.

I 2001 var Guns N' Roses tilbake, denne gangen med Axl Rose og Dizzy Reed som de eneste medlemmene fra den virkelige gullalderen. I årene som fulgte kom både små og store skandaler tett, og ikke minst avlysninger av konserter. I 2006 klarte bandet endelig å gjennomføre en verdensturné, og to år senere kom første Guns N’ Roses-album på femten år, «Chinese Democracy». Albumet solgte dårlig, fikk dårlige anmeldelser og har blitt en slags kultutgivelse.

I samme periode dannet Slash, McKagan og Sorum gruppa Velvet Revolver sammen med vokalisten Scott Weiland (Stone Temple Pilots) og gitaristen Dave Kushner og hadde en viss suksess.

Aldri i livet!

I 2016 var bandet endelig samlet igjen til «Not in This Lifetime…»-turneen, som skulle gå av og på til 2019. Nå var den klassiske trioen Axl, Slash og Duff på plass, og turneen ble en enorm økonomisk suksess. Axl Rose hadde også et innhopp som vokalist i AC/DC, men Guns N’ Roses var virkelig stablet på beina igjen. «Not in This Lifetime…»-turneen hadde et stopp på Valle Hovin i 2018, der 40.000 billetter ble solgt.

Planen var å reise på turné i 2020 og 2021 også, men koronaen satte en effektiv stopper for det.

I 2022 ligger det an til at Per Vervik og Øivind Ekeland igjen kan samle flere enn 20 personer på dertil korrekt anvist stol, og da smeller det på travbanen på Forus.

– Vi vet at det er mange som lengter etter å kunne samles utendørs og dele magiske konsertopplevelser igjen. Det har lenge føltes som en fjern ønskedrøm, men nå skimter vi mållinjen og jeg gleder meg til de første tonene fra bandet og jubelen fra publikum setter i gang på arenaen, sier Martin Nielsen, head promoter i Live Nation.

Dagens Guns N’ Roses består av Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar), Frank Ferrer (trommer) og Melissa Reese (keyboard).