Mørkt og tankevekkende om ødeleggende angst og avviste menn

Den nye, norske dramaserien «Ida tar ansvar» har morsomme øyeblikk. Men latteren setter seg fort fast i halsen og erstattes av et dvelende ubehag.

Elli Rhiannon Müller Osborne spiller den sykelig bekymrede Ida.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ida tar ansvar

Norsk dramaserie i åtte deler. Regi: Rikke Gregersen. Premiere på Viaplay søndag 30. januar.



Det kan ikke alltid være like enkelt å lage tv-serie eller film basert på bøker. Nyanser som det er lettere å formidle i tekst kan gå under radaren hos seeren, og viktige elementer ved figurenes forhistorie kan bli vanskeligere å få øye på. Samtidig kan dette være en styrke, i hvert fall hvis summen av små hendelser og hint setter oss i stand til å skape et slags helhetlig inntrykk av menneskene vi ser på.

«Ida tar ansvar», basert på Kjersti Halvorsens debutroman med samme navn, er ikke en tv-serie som gir ved dørene i så måte. I utgangspunktet kan hovedpersonen Ida, troverdig og godt spilt av Elli Rhiannon Müller Osborne, framstå som en nokså gjennomsnittlig student. Hun har riktignok enkelte tilløp til irrasjonell redsel og tvangstanker, men hvem har ikke det innimellom. I hverdagen ser den ordknappe, oppegående jenta ut til å fungere bra, hun går godt overens med de andre i kollektivet, får venner på psykologistudiet på Blindern og finner seg snart en snill og omgjengelig kjæreste.

Men gradvis forstår vi at angsten til hovedpersonen går dypere enn det vi kan avskrive som noe trivielt, selv om bakgrunnen hennes ikke blir omtalt like konkret i serien som i boka. Ida er veldig redd for terror, og får for seg at en gutt hun møter på biblioteket har potensial til å begå alvorlige voldsforbrytelser.

Aksel (Arthur Hakalathi), som han heter, er en såkalt incel-gutt, som føler seg avvist av det motsatte kjønn. Serien gir oss aldri et helt entydig svar på om dette stemmer på en prikk, eller om Aksels sosiale kløning og passiv-aggressive oppførsel blir overtolket av Ida.

Som tittelen antyder, tar hun i hvert fall på seg ansvaret for å forhindre at Aksel skal bli en massedrapsmann. Det går fort fra å være litt pinlig å se på til å bli virkelig ubehagelig. At serien i forkant har blitt omtalt som humoristisk, er det vanskelig å forstå. Vel finnes det scener som har elementer av komikk, men den overordnede tematikken er beksvart.

Det som først kan ligne nok en serie om unge voksne som prøver å manøvrere sin vei gjennom utdanning, vennskap og forelskelse, blir i stedet et uoversiktlig dykk i et plaget sinn, og etter hvert også i en forstyrrende, tvetydig relasjon. Gjennom møter med nære familiemedlemmer forstår vi gradvis litt mer av hvorfor både Ida og Aksel er som de er. Men mye overlates til fantasien. Ikke minst derfor er dette en serie man fort kan bli gående og gruble over lenge etter at siste episode er ferdig.