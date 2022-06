Fanget i et hamsterhjul

BOK: Skremmende at et så viktig tema ikke håndteres mer delikat og flersidig.

Natasha Brown jobber med finans i London etter å ha studert matematikk på Universitet i Cambridge. «Samling» er hennes første roman.

Nancy Øvrehus

Natasha Brown: «Samling». 107 sider. Oversatt av Vibeke Saugestad. Cappelen Damm.

I 2019 mottok Natasha Brown London Writers Award, og «Assembly» kom i fjor, i kjølvannet av denne prisen. Boken har fått strålende kritikker i Storbritannia, og det er ventet mye av Brown i årene som kommer. Nå har boken kommet i norsk utgave med tittelen «Samling».

«Samling» består av en rekke fragmenter fra livet innen bankindustrien i England. Som en suksessfull kvinne, som i tillegg ikke er hvit, er hun en outsider. Hverdagen er en knalltøff kamp, hvor rasisme er noe hun lærer seg å leve med. Når hun i tillegg blir diagnostisert med kreft, distanserer hun seg enda mer fra denne hverdagen. I et liv for man ikke har så mange andre valg enn bare å overleve.

Noe av det beste med denne boken er hvordan forfatteren så glimrende knytter fortellingen sammen med bibelsitatet se, alt er tomhet og jag etter vind som er det første som møter en når man åpner boka. Denne håpløsheten i livet, hvor man føler seg fanget i et hamsterhjul uten egen vilje er beskrevet på en skarpsindig måte gjennom fragmentariske bilder fra livet til den navnløse fortelleren. Også en del personbeskrivelser er veldig på kornet, så boken har absolutt litterære kvaliteter.

Men jeg opplever boken som ensidig. Alle refleksjoner fremstilles som nakne, etablerte sannheter. Jeg leser med stadig stigende forferdelse. Med en så viktig tematikk er det rart å se at fortelleren selv ikke har noen form for egenrefleksjon. Har ikke en hver sak flere sider og bør ikke alle strebe etter å se at det er flere mulige sannheter? Helt ærlig så skremmer det meg at et så viktig tema som dette ikke håndteres mer delikat og flersidig. Utvider man ikke her den avgrunnen som så tydelig finnes, heller enn å bidra til å bygge bro?

Jeg kan ikke si annet enn at jeg forventet noe mer, en mer differensiert fortelling hvor tematikken likevel får utspille seg i en litterær drakt. Her virker den politiske agendaen nesten viktigere enn det litterære aspektet. Brown trykker nok på en del viktige punkter, men det spørs om den passer like godt for det norske markedet. Boken er ikke dårlig, men jeg håper og tror at den norske leser i større har behov for noe mer mangesidig og utfyllende lesestoff om denne tematikken.