Siste mulighet for Mari Bølla

Mari Bølla ble slått ut av MGP-delfinalen lørdag 29. januar, men får nå en siste mulighet til å komme seg til finalen.

Melodi Grand Prix-eventyret er ikke helt over ennå for Mari Bølla. Bryne-jenta ble slått ut under delfinalene i konkurransen, men har blitt stemt inn igjen av fansen. Lørdag får hun en siste sjanse til å komme seg til finalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden