God sofa

Solid rockeplate fra rutinerte vestlendinger.

Supersofa består av Bård Sandnes (vokal og slagverk), Andreas Hjelle (gitarer), Tormod Eikill (gitarer og vokal) og Tore Sværen (bass).

Leif Tore Lindø Journalist

Supersofa: «Supersofa» (Sofa Plateproduksjon)

Supersofa består av fire rutinerte karer som allerede har et stødig album på samvittigheten. Her er ett til, støpt i samme, solide form.

Stilen til våre venner i sofaen, poprock på dialekt, ligger et sted mellom Leif & Kompisane og Skambankt, men Supersofa er først og fremst et rockeband av den gode, gamle sorten. Gubberock, vil noen si, og her er det et brukbart kompliment.

Denne øvelsen er de gode på, anført av drivende gitarer og Bård Sandnes’ sammenbitte vestlandsvokal. Frontmannen har god meloditeft, skriver gode tekster som veksler mellom ungdommelig nostalgi og ettertenksomhet. Gitarene biter veldig, veldig godt fra seg, kompet er solid og det er egentlig bare balladeøvelsen de ikke har helt taket på.

Masse fin, saftig rock, altså, fra en gjeng som ikke pløyer mye ny mark, men som vedlikeholder kulturbeitene på en finfin måte.

Beste spor: «Skalpell søster», «Kaptein».