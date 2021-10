Startet tilbud de savnet selv: – Kjemperespons

Koret heter foreløpig «Koret Hey Girl», etter Facebook-siden det ble startet på. Bak fra venstre: Anna Helene S. Hansen, Hidle Olaussen, Ane Benedicte Lillebø Johnsrud, Nina Marie Sande, Borghild M. Ravndal. Foran fra venstre: initiativtakerne Anne Marthe Strøm Høyland og Caroline. (Alle medlemmene var ikke til stede da bildet ble tatt)

To unge kvinner har laget et kor for kvinner mellom 20 og 45 år. Også pubkoret på Blyge Harry skal starte opp igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden