Ingen hamburger

Så du sier at du heller vil ha hamburgermusikk enn Fieh? Vel, det får du ikke.

Sofie Tollefsbøl er omringet av Norges beste musikere, som holder tyst når de skal. De spiller når det er åpent, men ikke for hardt, ikke for hovmodig.

Fieh: «In the sun in the rain» (Jansen)

All these old men cannot tell me what to do, bjeffet og bet Fieh i 2017 på debutsingelen «Glu». Med debutalbumet «Cold water burning skin» øynet Norge endelig(?) et håp om soulfunkeksport.

Så stengte verden. Noen storeksport ble det aldri, men bandet leverer nytt håp på andreplaten. Fieh lener seg langt bakover, med enorm selvtillit og et superb samspill som fastfood-artistene bare kan misunne. For Fieh har lenge forvellet noe godt.

Allerede på andresporet «Fast food» kommer kritikken mot folk setter på noe kjip radiomusikk fremfor langkokt funk. Betimelig plassert etter åpningslåten «In the sun in the rain», hvor Fieh, Mozarts «Eine kleine nachtmusik» og Parliament møtes på pub. Likevel hadde det ikke skadet med noe fries ved siden av, en liten låt som biter seg fast og aldri gir slipp.

Heldigvis har Fieh god tid på å servere en hamburgerlåt av en hit senere.

Beste spor: «Grendehus funkadelic», «Howcome», «Fast food».