Kraftsamling på stranden

Beachheads har ikke tatt nevneverdig skade av å få mer møbleringshjelp fra Egersund.

Beachheads er Vidar Landa, Marvin Nygaard, Børild Haughom og Espen Kvaløy.

Leif Tore Lindø Journalist

Beachheads: «Beachheads II» (Fysisk format)

Det kom som en liten overraskelse da Vidar Landa og Marvin Nygaard brukte dødtid i Kvelertak til å lage popmusikk med to kompiser. Skjønt, overraskende? Veldig mange tunge rockere har en softspot for mjuk og lett popmusikk. Når de får utløp for sine mjuke demoner blir resultatet gjerne tøft.

Det skjedde her, og nå har de gjort det igjen, men litt hjelp fra Egersunds egen Frode Strømstad. I Was A King-trollmannen har «filetert vekk alle lagene med klassiske rocketriks og kommet helt inn til beinet på bandets musikk», heter det. Mnja, njo, tja, han har i alle fall gjort en strålende jobb med å sette sammen et passe lett, passe tungt, passe ryddig og passe bitende popalbum.

Åpningen er en deilig bønn om avslutning som suger deg inn i høyttalerne. Tankene går tilbake til den gang man virkelig var ung, dum, bekymringsløs og levde livet:

And you always end up preaching doing right

Settle up, yeah I remember being high

Dette skjer til lyden av powerpop-gitarer, tette og tørre trommer og flott koring. Melodien sitter på første forsøk, og disse kombinasjonene skal de bli flere av på albumet.

Veldig gode

Frode Strømstads behandling av Beachheads har trukket dem i retning egersounden, men ikke helt inn i powerpop-folden. Som de selv skriver i reklamen, har de beholdt en del av uttrykket fra førstealbumet, men de har også i seg en del andre strømninger.

I albumskrivet namedroppes Love og Oasis. Vi kan, for egen regning, legge til Replacements og et par til. Du finner litt synthpop-hint fra Børild Haughoms gamle band, The Shock. Vidar Landa og Marvin Nygaard har pønsjen i ryggmargen fra Kvelertak, det samme har Espen Kvaløy fra Overthrow. Et sted midt inni der kan vi veldig godt plassere Beachheads, men undertegnede synes nok sporene av powerpopen sitter ganske hardt i fremdeles.

Og det er en bra ting, for denne kvartetten har svært godt håndlag med de litt kvasse gitarene, med de lette, fengende melodiene, med den harmoniske koringen og de like harmoniske lagene med gitarer.

Beachheads er rett og slett veldig gode på akkurat dette.

Drypp av uro

Veldig mye handler om å ha en pønkete tilnærming til popen, eventuelt en popete inngang til pønken. Beachheads’ utgangspunkt er det superenkle og lett fordøyelige. Melodier som ikke snirkler seg for mye. Akkord-rekker du finner lett igjen på gitaren. En vokal som synger stødig og ganske rett fram.

Popmusikk, altså, som handler mer om å fange det umiddelbare enn å gjøre krumspring for å vise at man behersker krumspring. Så kommer de små og velplasserte dryppene av uro og pønk, og lodne fuzzgitarer, inn for å røske opp der det trengs. Gitarsoloen på «Jupiter» for eksempel, også det en kanonsang som slutter for fort.

Det siste er selvsagt ikke sant, for her slutter man akkurat der man skal slutte. Bare to av ti sanger får passere popens magiske tre minutter. Symptomatisk er albumets svakeste spor 4.22-lange «Shine». Sånne er det ikke mange av her. Da har vi allerede vært innom den nevnte pønken, en tilbakeholden variant, i «Nothing». Her er det postpønk-kaldt, både i lyd og tekst:

I feel nothing

Nothing at all

Hjem

Det blir ahhhhh så mye lysere og gladere på «Down south». Her får trommesettet hvile, hodet får hvile og vi er hjemme etter en strabasiøs tur ned vestlandskysten:

It’s addictive

When the calm comes down

Hear the quiet, yeah

We’re going south

Our descending journey

Round and round

Pretty little seaport towns

«Death of a nation» er nesten skremmende aktuell. Vokalist Børild Haughom maner til kamp mot mørke krefter med mantraet don’t justify, death of a nation. Teenage Fanclub og The Clash kunne muligens laget denne sammen, og igjen låter det tett og fint.

Av ti sanger er seks-sju nesten lytefrie. Resten er bare gode. Imponerende.

Beste spor: «Break it off», «Nothing», «Down south», «Oh, joy».

Fakta Beachheads Beachheads er Vidar Landa, Marvin Nygaard, Børild Haughom og Espen Kvaløy. Bandet ga ut sitt debutalbum i 2017.