Et liv levd

Et av Norges beste band har også laget et av Norges beste album.

Marius Drogsås Hagen (t.v.) har laget, produsert og skrevet alle låtene på «Something in the making». Med seg har han noen veldig flinke musikere, som er Simen Schikulski, Simen Sandbæk Skari, Julie Ofelia Ossum Østrem, Elida Inman, Uno Møller Christiansen og Bjarne Alexander Ryen Berg.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Team Me: «Something in the making» (Propeller)

Team Me-sjef Marius Drogsås Hagen har brukt de årene på å tenke. Han har både elsket og sørget. Etter noen år med sorg og kjærlighet ringte han de gamle bandkollegene og fikk med seg noen nye. Og slik ble psykedeliske, såre og vakre «Something in the making» til, enkelt forklart.

Team Me er bandet som lager popen du blir glad av, tross tidvis harde, intrikate partier og triste temaer. Hagen er det smågale geniet som står bak det meste. Dette er storslått, småsær pop egnet for både topplister, turer og røyklagte dansegulv. På albumet kommer man borti hver eneste sjanger og hvert eneste instrument, samtidig som det føles som en eneste stor reise gjennom et liv.

Dette er en cocktail av The Beatles, Biffy Clyro, MGMT og Sigur Rós, men mest av alt preget av skaperglede og intense følelser. Produksjonen er plettfri og gir hver eneste lille lyd sin fortjente plass.

Team Me har aldri skint så sterkt før.

Beste spor: «Five hour flight into the light», «Green crystal rain on a star».