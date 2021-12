Nå forsvinner siste rest av statlig støtte til Kåkå

Debatt- og litteraturhuset Kåkå kverulantkatedralen blir helt avhengig av private penger etter regjeringens siste kulturkutt.

Kutt i støtten gjør at ermene må brettes opp både hos Cornelius Middelthon (til venstre), som er påtroppende leder i stiftelsen Kåkå Kverulantkatedralen, og faglig ansvarlig Jan Inge Reilstad.

Kjell Arne Knutsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På kort varsel har Ap/Sp-regjeringen bestemt at gaveforsterkningsordningen skal avvikles. Ordningen innebærer at staten gir inntil 25 prosent ekstra for alle private gaver til kunst- og kulturinstitusjoner.

1. januar 2022 er det imidlertid slutt på støtten, opplyste kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i forrige uke.

Stiftelsen Kåkå kverulantkatedralen, som blant annet står bak økonomifestivalen Kåkånomics, har mottatt nærmere 4 millioner kroner siden ordningen trådte i kraft i 2014.

– For oss har denne støtten betydd veldig mye. Den har gjort det mulig å ansette folk, utvide programproduksjonen og etter hvert gå i gang med festivaler. Støtten fra gaveforsterkningsordningen gjorde at vi ikke gikk med underskudd, sier daglig leder for Kåkå og festivalsjef Jan Inge Reilstad.

Det er to ting som overrasker Reilstad ved beslutningen om å avvikle ordningen:

Det skjer uten at ordningen er evaluert. – En evaluering ville vist hvor mye denne ordningen har betydd for små og skapende kulturkrefter. Evalueringen ville også vist hvilke følger dette får, sier Reilstad. Ordningen skrotes uten at det lanseres noe kompenserende tiltak.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skroter en viktig inntektskilde for kulturlivet uten å lansere kompenserende tiltak.

– For oss som knapt mottar statlig støtte til innholdsproduksjon er dette helt uforståelig, sier Reilstad.

Han viser til den siste kulturmeldingen, hvor det i innledningen heter:

«Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på ytringsfridom og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og ei opplyst offentlegheit, og dermed ei investering i demokratiet.»

– De som nå rammes, er de som bidrar til den store samtalen. Det er veldig spesielt av regjeringen å skrelle vekk støtten til dem som skal kritisere makten, sier Reilstad.

Siden Kåkå bidrar til offentlig kritisk debatt, har stiftelsen hvert eneste år søkt om penger fra staten.

– Vi har knapt fått noe fra Kulturrådet og aldri fått penger fra statsbudsjettet. Det betyr at staten ikke anerkjenner vår kulturproduksjon, selv om det godt innenfor visjonen for kulturpolitikken i Norge, sier Reilstad.

Han sliter med å forstå motivasjonen for å avvikle ordningen.

– Det ene motivet fremstår som rimelig godt. Det er de store kulturinstitusjonene som har ressurser til å hente inn private penger. Det er allerede et stort problem at de store institusjonen får mer og mer i motsetning til de frie kulturkreftene. Men det er ikke bare slik. Mange små og skapende aktører har fått mye av ordningen. I Stavanger gjelder det blant annet Piraya film, Chezville, Icorn, Tou scene og Pelikan, sier Reilstad.

Den andre begrunnelse for å avvikle ordningen, er at private midler ikke skal styre det offentliges bruk av midler.

– Det argumentet synes jeg er bortimot ko-ko. Det betyr at det bare er kulturminister som skal bestemme hva disse midlene skal brukes til. Det gir meg en følelse av at vi lever med en kultur som kommer ovenfra. Det fine med gaveforsterkningsordningen er nettopp at en rekke alternative, små og skapende kulturkrefter kan hente private midler, skape variasjon og mangfold som kulturlivet må ha, og samtidig bli sett av politikerne som skal bestemme hva kultur er, sier Reilstad.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Det er ikke mye penger i kulturfeltet. At gaveforsterkningsordningen fjernes blir en reell utfordring for oss. Det vil kreve at vi jobber enda mer med å få inn penger fra private støttespillere, sier Reilstad.

Dette skjer samtidig med at Kåkå er i gang med å jobbe fram en ny årlig festival. Planen er å lansere filosofi- og vitenskapsfestival fra og med våren 2023. Den kommer i tillegg til den årlige økonomifestivalen Kåkånomics.

– Kan bortfall av inntekter fra staten true noen av festivalene?

– Nei, den tanker har jeg aldri tenkt. Vi har stort tro på produktet, og dette kommer ikke til å endre på planene. Jeg er overbevist om at vi en dag kommer til å ende som en post på statsbudsjettet, på lik linje med andre litteraturhus og festivaler, sier Reilstad.

Han håper og tror at den nye kulturministeren inviterer til en samtale om kompenserende tiltak og nye ordninger for den delen av kulturlivet som rammes av avviklingen av gaveforsterkningsordningen.

Line Møllerop er representant for Høyre i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune.

– Det er veldig skuffende at regjeringen avvikler en ordning som har gått til en stor bredde av kulturlivet. Bare i Rogaland er det nærmere 40 aktører som har fått tilskudd fra gaveforsterkningsordningen. Det er en ordning som har truffet hele fylket, sier Line Møllerop.

Hun mener kuttene stiller den nye regjeringen i et dårlig lys med tanke på løftene fra valgkampen.

– I 100-dagers løftet varslet Ap et kulturløft for hele landet. I realiteten får kulturlivet i Rogaland enda mindre statlige kulturkroner etter dette kuttet. Dette er bekymringsfullt, sier Møllerop.

Hun reagerer på at kulturministeren ikke lanserer tiltak som vil kompensere for det bortfallet av inntekter mange nå opplever.

– Jeg hadde forventet et godt alternativ som vil gi mer kulturkroner til fylket vårt. Rogaland blir ekstra hardt rammet fordi vårt kulturliv får mindre sammenlignet med andre fylker. Dette er skuffende med tanke på hva de sa i valgkampen og Hurdalsplattformen, sier Møllerop.