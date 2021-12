Tale om gråstein kan også bli gull

SAKPROSA: Nyttig handbok for den som skal tala til ein naturelskande og nøktern nasjon.

Tom Hetland Kommentator, tidl. sjefredaktør i Aftenbladet

Joar Haga og Bård Norheim har skrive ei nyttig bok for dei som bli betre talarar.

Bård Norheim og Joar Haga: Kunsten å tale til nordmenn. 197 sider. Cappelen Damm Akademisk.

Tittelen skaper forventning: Finst det ein måte å tala på som når spesielt fram til nordmenn?

Bård Norheim og Joar Haga burde vera vel kvalifiserte til å gi eit svar. Norheim er professor på NLA Høgskolen, Haga førsteamanuensis på VID vitenskapelige høgskole og førsteamanuensis II på NLA Høgskolen. Begge har forska på retorikk og leiing i fleire år.

Handboka som dei nå gir ut, er for ein stor del ei lett tilgjengeleg innføring i retorikk for eit allment publikum. Dei gjer visittar til dei gamle grekarane og romarane, for så å hoppa til Eldar Sætre og Bent Høie for å visa tidsaktuelle eksempel.

Lesaren blir introdusert for fire hovudtypar av talar: opningstalen, bøddeltalen (eit brutalt uttrykk for å fortelja dårleg nytt), trøystetalen og avskjedstalen. I tillegg har dei praktiske tips for dei vanlegaste typar talar her til lands: 17.mai-talen, konfirmasjonstalen, bursdagstalen eller bryllaupstalen.

Naturen og Askeladden

Kva er det så som krevst for å treffa nordmenn heime?

Forfattarane vil ikkje overdriva det særnorske, men dei peikar ikkje overraskande på naturen og folkekulturen for den som er på jakt etter metaforar. Det kan verka klisjéaktig, men det er neppe tvil om at oppfatninga av å vera eit folk som lever «i spennet mellom vill og temmet natur» framleis er ein del av den norske urmyten. Det same gjeld Askeladden, helten frå folkeeventyra, som «kommer haltende på etterskudd, men er samtidig på forunderlig vis forut for sin tid».

Norge er ikkje USA. «Det synes ikke å være appellen til suksess og framgang som gjør en tale troverdig, men snarere at lederen taler overbevisende om lidelse og lidenskap», skriv forfattarane. Men altfor lidenskapeleg skal ein ikkje vera. Nordmenn er nøkterne og nedpå i språkbruken, og er skeptiske til dei store orda. Slikt er reservert for dei verkeleg dramatiske omstenda, som krigen og 22. juli. Til kvardags er det den enkle og ujålete talen som når fram: «Veien til det norske nirvana (er) brolagt med ruglete gråstein, ikke glatt italiensk marmor.»

Nansen og Northug

Det er med andre ord viktig for talaren å innretta retorikken etter situasjonen, å bruka rette ord til rett tid. For å ta eit eksempel frå boka: Å innføra eit nytt faktureringssystem i ei bedrift kan saktens vera tøft nok, men om sjefen siterer Churchills «blod, sveitte og tårer» i den samanhengen er det nok å bruka for tungt retorisk skyts. På den andre sida er mykje av dagens bleike og byråkratiske motespråk i næringsliv og offentleg administrasjon lite eigna til å setja kjensler i sving. Som forfattarane skriv, «det er få som vil gå i døden for å være relevant».

Norheim og Haga analyserer ei rekke talar for å illustrera god eller mindre vellykka retorikk. Her spenner dei frå kong Haakon og Fridtjof Nansen til Petter Northug og Gerd-Liv Valla. Eg synest vel ikkje at alle eksempla treffer like godt, og av og til blir omtalen litt overflatisk. Men samla sett er dette ei bok til å bli klokare av, med mange nyttige tips og utfordringar til eksperimentering for den som vil bli ein betre talar.