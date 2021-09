Kunsten å være født et helt annet sted

Kunstscenen Imir/Rimi sender publikum verden rundt i høst. Tema og inspirasjon er hentet både fra USA, Japan, Frankrike, Elfenbenskysten og Kamerun.

Marit Sandsmark var misjonærbarn og vokste opp i Kamerun. Nå er hun kunstner – og hennes neste prosjekt tar utgangspunkt i landet hun forlot.

Tarald Aano

Vi begynner i Kamerun, i byen Ngoundere som mange misjonsvenner i Rogaland ble kjent med etter utallige lysbildekvelder med hjemvendte misjonærer. Kunstner Marit Sandsmark, ene halvparten av duoen Findlay/Sandsmark som driver kunstscenen Imir/Rimi, ble født i Ngoundere der hun vokste opp med sine misjonærforeldre. Denne bakgrunnen utforsker hun i det nye prosjektet som har fått tittelen «Every night in my dreams (early Cameroon)».

Ngoundere har i dag over en million innbyggere – svært mange av dem er flytninger fra nærliggende områder preget av vold og uro. Men da Marit Sandsmark vokste opp, var det en liten og fredelig by.

– Min tid i Kamerun framstår som veldig fin. Jeg har ingen traumer knyttet til dette, og prosjektet er en slags hyllest til et sted som har gitt meg mye.

Det afrikanske landet Kamerun er helt sentralt i Marit Sandnsmark og Iver Findlays neste produksjon, «Every night in my dreams (early Cameroon)»

Sandsmark var sju år da hun flyttet hjem til Norge, og det ligger selvsagt mer enn bare naiv og nostalgisk barndsomsbegeistring i hennes prosjekt. Når hun som voksen ser tilbake på sine sju første år, blir det nødvendigvis også med et mer kritisk blikk. Muligens ligger det en slags dårlig samvitthet her, på det hvite, koloniserende Europas vegne, noe hun beskriver som «ganske heavy». Likevel understreker Sandsmark at forestillingen hun jobber med ikke blir dømmende eller endimensjonal.

Kunsten å lytte

– Vi må forstå at dette er komplekst. Veldig lite i verden er svart/hvitt, likevel er debattklimaet preget av en aggressiv polarisering. Derfor er vi opptatt av at dette skal bli en øvelse i å lytte, og vi ønsker å nærme oss temaet med ydmykhet.

Så hva får publikum oppleve? Bilder og gjenstander? Dans? Teater?

– Alt dette. Forestillingen blir veldig fysisk, og det er lite tekst. Jeg tror resultatet blir en kombinasjon av ganske konkrete referanser til der jeg er født og oppvokst. Samtidig går vi inn i et abstrakt landskap, kontemplativ energi, det er noe åndelig her, noe spirituelt, uten at det nødvendigvis skal knyttes til en spesiell religion.

Forestillingen er laget av Iver Findlay og Marit Sandsmark. Victoria Heggelund, Laurent Ravot, Jim Dawson, Jean-Vincent Kerebel, Gaute Granli, Peter Warren og Jessica Moss er med, og prosjektet er støttet av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune, og Stavanger kommune.

Selv peker Findlay og Sandsmark på to andre programposter i høst:

Jerome Bels forestilling skildrer dansepioneren Isadora Duncan.

Nadia Beugrés L’Homme rare (Den sjeldne mannen) utforsker forestillinger om kjønn.

Dans og kjønn

Franske Jérôme Bel har siden 2004 laget en serie portretter av dansere. Forestillingen «Isadora Duncan» handler, som tittelen røper, om amerikanske Isadora Duncans (1877–1927). Danseren og koreografen Isadora Duncan regnes som en kompromissløs pioner for moderne dans. Hun frigjorde seg fra kjente teknikker og bygget på nyskapning og improvisasjon.

Nadia Beugré, med bakgrunn fra Elfenbenskysten, er opptatt av problemstillinger knyttet til kjønn. I «L’Homme rare» (Den sjeldne mannen) møter vi fem utøvere som ifølge programmet «definerer seg menn, permanent eller midlertidig». Videre heter det: «Koreografen setter spørsmål ved hvilken oppmerksomhet kropper får og kvaliteter som tillegges kroppen. Ved å eksperimente på hvordan maskuline og feminine egenskaper kan snus rundt på, takler hun denne spesifikke oppfatningen og ideer rundt det å kikke ved å gi carte blanche til de kvinnelige voyeurer».

Fra programmet

3.-4. september: Nordmannen Heine Avdal og japanske Yukiko Shinozaki – fieldworks: Gone here (yet) to come.

15.-16. og 21.-22. oktober: Findlay//Sandsmark: Every Night in My Dreams (Early Cameroon).

29.-30. oktober: Jérôme Bel: Isadora Duncan.

5.-6. november: Nadia Beugré: L’Homme rare.

23.-24. november: Dolven/Eiben: 30something

2.-5. desember: Moving word – fire kvelder komponert av Mette Edvardsen.