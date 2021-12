Det blir en ny Exit-sesong

Det kommer en tredje sesong av dramaserien Exit på NRK. Kanalen regner med at den nye sesongen kan vises våren 2023.

Skuespillerne Pål Sverre Hagen (William), Tobias Santelmann (Henrik), Jon Øigarden (Jeppe) og Simon J. Berger (Adam) har vært med i de tidligere sesongene av Exit. Foto: Vidar Ruud / NTB

– De to første sesongene av Exit fikk en fantastisk mottakelse hos det norske publikum, og vi har hele tiden vært åpne for en tredje sesong. Forutsetningen har vært at serieskaper Øystein Karlsen fremdeles har historier han mener bør fortelles. Og det har han, sier NRKs dramasjef, Ivar Køhn, i en pressemelding.

Serieskaper Karlsen forteller at ideene til den tredje sesongen i stor grad kommer fra tre steder. Han har tilbrakt tid hos Økokrim, hatt samtaler med Tax Justice Network og intervjuer med folk i finansmiljøet.

– De slutter aldri å levere. Det er et slags overflødighetshorn av galskap, sier Karlsen.

Innspillingen av den tredje sesongen skal starte allerede til våren. NRK regner med å kunne vise den våren 2023. Første sesong hadde premiere september 2019 og andre sesong i mars 2021.